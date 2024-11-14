Провокаторша Ле Пен сядет за решетку

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Прокуратура Парижа запросила приговорить лидера парламентской фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы (из них три условно), по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента. Обвинение также требует оштрафовать партию на два миллиона евро. Напомним, что ранее Ле Пен уже была приговорена к выплате 330 тысяч евро Европарламенту.

Как пишет DW, если суд согласится с обвинением, 56-летняя Ле Пен не только сядет на два года в тюрьму, но также не сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году, поскольку ей будет запрещено занимать государственные должности в течение срока приговора. Причем, прокуратура требует, чтобы запрет занимать госдолжности вступил в силу немедленно, даже если адвокаты подадут апелляцию.

Сама Ле Пен, само собой, все отрицает и заявляет о своей невиновности.

Дело о хищении средств Европарламента было возбуждено в 2015 году, когда прокуратура начала расследование. Появились подозрения, что представители "Национального фронта", как называлась в то время партия Ле Пен, незаконно наняли "на работу" 20 сотрудников ЕП. Эти лица, получая зарплату в ЕП, работали на НФ. В 2018 году Суд Европейского Союза вынес решение по аналогичному делу и приговорил Ле Пен и его соратника Брюно Гольниша к выплате 330 тысяч евро.

Процесс по делу партии Ле Пен начался в конце сентября. Помимо самой Ле Пен в хищении подозреваются более 20 представителей партии. Обвиняются они в хищении средств Евросоюза и скрытом финансировании партии путем фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента. Максимальное наказание по этому обвинению - до 10 лет лишения свободы. Суммарный ущерб оценен почти в 7 миллионов евро. Скрытое финансирование партии путем фиктивного найма ассистентов депутатов ЕП означает, что партия устраивала людей на должности помощников своих депутатов, однако работали они не на тех, за кем значились, а лично на руководителя партии. То есть, зарплату этим чиновникам платил Европарламент, но делами парламентариев они не занимались, а обслуживали мадам Марин. Так, стало известно, что по такой схеме почти двадцать лет работал некто Тьерри Легье, официально значившийся ассистентом депутата, а в реальности служивший телохранителем Марин Ле Пен.

Как-то так выходит, что практически все, кто входит в армянское лобби или же в той или иной форме когда-либо продвигал интересы армян, оказываются на проверку мошенниками и ворами. Ле Пен - не первый случай, когда защитники армянства оказываются участниками скандалов. Что и не удивительно, потому что среди сторонников Армении, как правило, доминируют нацисты, расисты и ксенофобы. Когда им нужны армянские голоса, они сами начинают подавать голос. В 2022 году мадам рассчитывала на армянскую диаспору на президентских выборах и пела соловьем то, что приятно слышать армянскому уху. Она заявила, что мечтает "увидеть, что "Нагорный Карабах" вновь присоединился к Армении". Похоже, у дамочки небогатая фантазия, если ей больше не о чем мечтать.

Эти заявления ей не помогли. Правда, то, что уселось в кресло президента, оказалось не меньшим нацистом и расистом (это мы о Макроне). Видимо, у французов просто не было выбора - в кого не ткни, попадешь в грязь.

Если суд вынесет обвинительный приговор, у мадам Ле Пен будет целых два года на то, чтобы посидеть в одиночестве и тишине и помечтать о чем-нибудь "высоком".