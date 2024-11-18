Французские фермеры снова протестуют

Во Франции вновь набирают силы протесты фермеров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

С вечера пятницы продолжается перекрытие дорог ведущих к столичному Парижу.

Отметим, что недавно крупнейшие профсоюзные объединения Франции анонсировали общенациональную забастовку, запланированную на начало декабря.