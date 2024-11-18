https://news.day.az/world/1708174.html Французские фермеры снова протестуют - ВИДЕО Во Франции возобновляются масштабные протесты фермеров
Французские фермеры снова протестуют - ВИДЕО
Во Франции вновь набирают силы протесты фермеров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
С вечера пятницы продолжается перекрытие дорог ведущих к столичному Парижу.
Отметим, что недавно крупнейшие профсоюзные объединения Франции анонсировали общенациональную забастовку, запланированную на начало декабря.
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