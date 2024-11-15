https://news.day.az/world/1707276.html Французские профсоюзы призывают к общенациональной забастовке Крупнейшие профсоюзные объединения Франции анонсировали общенациональную забастовку, запланированную на начало декабря. Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание L'Express, в своих призывах они предложили работникам государственного сектора не выходить на службу 5 декабря.
Французские профсоюзы призывают к общенациональной забастовке
Крупнейшие профсоюзные объединения Франции анонсировали общенациональную забастовку, запланированную на начало декабря.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание L'Express, в своих призывах они предложили работникам государственного сектора не выходить на службу 5 декабря.
Основной причиной недовольства стало намерение правительства снизить финансирование госсектора в 2025 году, а также ряд других мер, включая уменьшение выплат по больничным листам.
Французские средства массовой информации также указывают, что фермеры планируют провести акции протеста 18 ноября, а железнодорожники компании SNCF собираются бастовать 21 ноября.
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