Французские профсоюзы призывают к общенациональной забастовке

Крупнейшие профсоюзные объединения Франции анонсировали общенациональную забастовку, запланированную на начало декабря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание L'Express, в своих призывах они предложили работникам государственного сектора не выходить на службу 5 декабря.

Основной причиной недовольства стало намерение правительства снизить финансирование госсектора в 2025 году, а также ряд других мер, включая уменьшение выплат по больничным листам.

Французские средства массовой информации также указывают, что фермеры планируют провести акции протеста 18 ноября, а железнодорожники компании SNCF собираются бастовать 21 ноября.