https://news.day.az/world/1708183.html Протестующие фермеры в пригороде Парижа - ВИДЕО Первые колонны протестующих фермеров добрались до пригородов Парижа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протестующие фермеры в пригороде Парижа - ВИДЕО
Первые колонны протестующих фермеров добрались до пригородов Парижа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Фермеры блокируют дороги, в знак протеста против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом (ЕС) и с Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"), которое может быть подписано на открывающемся в понедельник саммите G20 в Бразилии.
С вечера пятницы продолжается перекрытие дорог ведущих к столичному Парижу.
Отметим, что недавно крупнейшие профсоюзные объединения Франции анонсировали общенациональную забастовку, запланированную на начало декабря.
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