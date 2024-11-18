Протестующие фермеры в пригороде Парижа

Первые колонны протестующих фермеров добрались до пригородов Парижа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Фермеры блокируют дороги, в знак протеста против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом (ЕС) и с Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"), которое может быть подписано на открывающемся в понедельник саммите G20 в Бразилии.

С вечера пятницы продолжается перекрытие дорог ведущих к столичному Парижу.

Отметим, что недавно крупнейшие профсоюзные объединения Франции анонсировали общенациональную забастовку, запланированную на начало декабря.