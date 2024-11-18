Французские фермеры активно перекрывают дороги.

Как передает Day.Az, фермеры организуют десятки акций протеста по всей Франции против возможного подписания торгового соглашения между блоком и четырьмя странами Южной Америки. Фермеры опасаются, что это соглашение разрушит их средства к существованию.

Тем временем стало известно, что большинство французов поддерживают фермеров, которые снова собираются протестовать. Согласно опросу ELABE для французской BFM, 82% граждан Франции поддерживают забастовки фермеров.

Ранее мы сообщали, что во Франции вновь набирают силы протесты фермеров.