https://news.day.az/world/1708504.html Французские фермеры активно перекрывают дороги - ВИДЕО Французские фермеры активно перекрывают дороги. Как передает Day.Az, фермеры организуют десятки акций протеста по всей Франции против возможного подписания торгового соглашения между блоком и четырьмя странами Южной Америки. Фермеры опасаются, что это соглашение разрушит их средства к существованию.
Французские фермеры активно перекрывают дороги - ВИДЕО
Французские фермеры активно перекрывают дороги.
Как передает Day.Az, фермеры организуют десятки акций протеста по всей Франции против возможного подписания торгового соглашения между блоком и четырьмя странами Южной Америки. Фермеры опасаются, что это соглашение разрушит их средства к существованию.
Тем временем стало известно, что большинство французов поддерживают фермеров, которые снова собираются протестовать. Согласно опросу ELABE для французской BFM, 82% граждан Франции поддерживают забастовки фермеров.
Ранее мы сообщали, что во Франции вновь набирают силы протесты фермеров.
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