Делегаты народных движений, профсоюзов и левых партий из Африки, Азии, Латинской Америки и США собрались в Ниамее (Нигер) на "Конференцию солидарности с народами Сахеля", которая проходит с 19 по 21 ноября. Это мероприятие, организованное секретариатом "Панафриканизм сегодня" (RAT) и Организацией народов Юго-Западной Африки (WAPO), стало важным этапом противодействия политике "Франкафрика". Недавние события в регионе, включая протесты против влияния Франции и военные перевороты в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, продемонстрировали стремление народов избавиться от колониального наследия.

Как передает Day.Az со ссылкой на международное издание Peoples Dispatch, смена правительств в этих странах привела к изгнанию французских войск, несмотря на попытки Парижа восстановить своё влияние. Франция, поддерживая свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума, столкнулась с обвинениями в манипуляциях на выборах и подавлении оппозиции, что лишь усилило протестное движение.

Падение режима Базума в июле 2023 года вызвало ликование среди населения. Военное правительство под руководством генерала Абдурахмана Тчиани встретило поддержку антифранцузских активистов, объединённых в организацию "Сближение наций Сахеля" (COSNAS). Протесты против французского присутствия сопровождались столкновениями, но упорство демонстрантов, таких как "Мать сопротивления" Айша Майга, обеспечило продолжение борьбы.

Франция, в свою очередь, пыталась давить на Нигер через ЭКОВАС, организуя санкции и угрожая интервенцией. Однако страны региона, включая Мали и Буркина-Фасо, объединились в военный Альянс государств Сахеля (AES), показав народную солидарность против внешнего вмешательства.

Параллельно с этим в странах, поддерживающих Францию, таких как Бенин, возникли движения за предотвращение войны. Прогрессивные силы, включая коммунистические партии и студенческие союзы, объединились для формирования антивоенных коалиций и повышения осведомлённости о последствиях неоколониализма. Аналогичные инициативы были реализованы в Гане и Кот-д'Ивуаре, где активисты боролись за независимость региона.

Нигер и Буркина-Фасо также обвинили Францию в использовании тайных баз на территории соседнего Бенина для поддержки террористических группировок. Эти подозрения лишь укрепили решимость народов AES защищать свои интересы.

В этом контексте конференция в Ниамее становится не только местом обсуждения вызовов, но и площадкой для обмена успешным опытом освобождения от неоколониального давления. Примеры Мали и Нигера, сумевших добиться экономического роста и избавиться от долгов, вдохновляют другие африканские страны на борьбу за единство и независимость.