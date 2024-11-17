Макрон спровоцировал войну в еще одной африканской стране

Военная техника, произведенная во Франции, используется в Судане, что является "нарушением эмбарго ООН на поставки оружия" в регион Дарфур, заявила Amnesty International.

Как передает Day.Az со ссылкой на американское издание The Defence Post, бронетранспортеры (БТР), поставленные Объединенными Арабскими Эмиратами и замеченные Amnesty в Судане, были оснащены системами обороны Galix, произведенными во Франции компаниями KNDS и Lacroix.

"Наши исследования показывают, что оружие, разработанное и произведенное во Франции, активно используется на поле боя в Судане", - заявила генеральный секретарь Amnesty Аньес Калламар.

В последние недели в гражданской войне в Судане усилились боевые действия, в которых армия страны под командованием Абделя Фаттаха аль-Бурхана противостоит военизированным силам быстрого реагирования (СБР) под командованием генерала Мухаммада Хамдана Дагло.

Обе стороны обвиняются в военных преступлениях, и более 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в результате того, что ООН называет худшим в мире кризисом перемещения.

Тем не менее, конфликт в Судане затмевается на международном уровне войнами в Украине и на Ближнем Востоке.

Amnesty сообщает, что французская система Galix была замечена установленной на бронетранспортерах Nimr Ajban, поставленных Эмиратами для СБР, а также предоставляет фотографии уничтоженных транспортных средств, оснащенных этой системой.

Galix состоит из датчиков, подключенных к батарее пусковых установок, которые могут быть заряжены боеприпасами, такими как дымовые шашки, ложные цели или снаряды, сообщает Lacroix на своем веб-сайте.

"Комплекс Galix предназначен не только для целей самообороны (пассивного действия), но и для активной нейтрализации вражеского персонала", - заявляет компания.

"Любое использование (Galix) в Дарфуре будет явным нарушением оружейного эмбарго ООН", - заявил Калламар, призвав Париж "немедленно прекратить поставки этой системы в ОАЭ".

Galix установлена ​​на более чем 5000 военных транспортных средств по всему миру, включая некоторые из используемых французской армией.

Генеральный секретариат национальной обороны и безопасности Франции (SGDSN), который контролирует экспорт оружия, сообщил AFP, что не видел отчет Amnesty, и отказался от комментариев.

KNDS и Lacroix также отказались от комментариев.

Эмбарго ООН на поставки оружия действует в отношении суданского региона Дарфур с 2004 года.

Amnesty призвала распространить запрет на всю страну.

"Если Франция не может гарантировать посредством экспортного контроля, включая сертификацию конечного пользователя, что оружие не будет реэкспортировано в Судан, она не должна давать разрешение на экспорт в такие страны, как ОАЭ", - резюмировала Amnesty.