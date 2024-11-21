Снегопад добрался до Бельгии

Зима со снегом добралась и до Бельгии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео видно, как улицы постепенно покрываются снежным слоем, а тротуары уже начинает заметать.

Недавно сообщалось, что снегопады и волна холода добрались до Великобритании, охватив многие регионы страны.