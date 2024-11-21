https://news.day.az/world/1709231.html Снегопад добрался до Бельгии Зима со снегом добралась и до Бельгии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео видно, как улицы постепенно покрываются снежным слоем, а тротуары уже начинает заметать. Недавно сообщалось, что снегопады и волна холода добрались до Великобритании, охватив многие регионы страны.
Снегопад добрался до Бельгии
Зима со снегом добралась и до Бельгии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео видно, как улицы постепенно покрываются снежным слоем, а тротуары уже начинает заметать.
Недавно сообщалось, что снегопады и волна холода добрались до Великобритании, охватив многие регионы страны.
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