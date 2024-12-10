На сайте Baku Network опубликована статья о том как Франция потеряла Африку и своё величие

Day.Az представляет полный текст статьи:

Когда-то Франция была для Африки всем: судьёй и покровителем, хозяином и партнёром. Париж строил сложную сеть экономических, культурных и военных связей, превращая континент в собственную шахматную доску, где фигуры двигались по его воле. Но сегодня эта игра заканчивается. Африка больше не хочет быть пешкой. Последние годы ознаменовались громким, необратимым обвалом французского влияния, а имя Эммануэля Макрона всё чаще ассоциируется с этим крахом.

Французские военные базы, некогда символ контроля, превращаются в источники национального унижения. Новый президент Сенегала Бассиу Диумайе Фай заявил о необходимости их закрытия, подчеркнув, что их присутствие подрывает суверенитет страны. Чад, ранее считавшийся надёжным союзником Парижа, пошёл ещё дальше: разорвал соглашение о сотрудничестве в обороне и потребовал вывода французских войск из своей столицы.

Эти события - не отдельные вспышки, а часть глобального тренда. Мали, Буркина-Фасо, Нигер - страны, где протесты против французского присутствия достигли пика, вылившись в изгнание войск и даже разрыв дипломатических отношений. Для Франции это не просто удары по её политике в Африке. Это крах многовекового доминирования, которое началось в XVII веке и формально закончилось в 1960-х, но продолжало существовать через экономические связи, военные базы и эксплуатацию ресурсов.

Франция была как мастер-кукольник, управляя континентом из-за кулис. Но сегодня её марионетки отказались от нитей. Китай, Россия, Турция заняли опустевшее место, предлагая Африке новые правила игры. Эти партнёры приходят не как менторы, а как равные, привлекая инвестициями, инфраструктурными проектами и отказом от высокомерия. В глазах африканцев Франция всё чаще выглядит как навязчивый гость, символ прошлого, от которого континент пытается избавиться.

Французская армия: от символа силы к символу унижения

Когда Франция начала операцию "Сервал" в Мали в 2013 году, это должно было стать её триумфом. Париж позиционировал себя как спасителя, готового подавить экстремизм и вернуть регион к стабильности. Но операция быстро превратилась в катастрофу. Франция игнорировала местные реалии, действовала без координации с малийскими властями и показывала себя скорее как оккупант, чем как союзник.

Кульминацией стала несанкционированная операция в Тимбукту. Для местных жителей она стала символом высокомерия Парижа, который не считал нужным советоваться с правительством страны, где проводит военные действия. Вместо мира французское вмешательство разожгло конфликт. Война из Мали перекинулась на Нигер и Буркина-Фасо, где Франция стала объектом критики со стороны народов и правительств.

Несмотря на своё техническое превосходство, французские войска не смогли победить вооружённые группы, что породило подозрения в истинных целях Парижа. Звучали обвинения, что Франция не заинтересована в прекращении конфликта, а её присутствие лишь углубляет проблемы региона.

Макрон: архитектор французского поражения в Африке

С приходом к власти Эммануэль Макрон обещал Франции новую эру. Молодой, энергичный лидер, с харизмой реформатора, он стремился разрушить гниющее наследие французского неоколониализма. Он говорил о "новой Франции" - равной, открытой, искренней. Но шесть лет спустя история обернулась фиаско: его заявления утонули в болотах проваленной политики, а амбиции обратились в прах. Макрон вошёл в историю как архитектор не строительства, а разрушения - разрушения репутации Франции на африканском континенте.

Обещания, оставшиеся словами

Макрон умело использовал язык изменений: "сотрудничество вместо подчинения", "уважение вместо контроля". Однако за красивыми словами скрывались старые механизмы угнетения, перелицованные под новый фасад. Франк CFA - та самая валюта, которая словно цепь сковывает экономику 14 африканских стран, - остался символом французского доминирования. Макрон обещал реформы, но реальность - пустая оболочка: никакой независимости, никакого равноправия. Экономист Нджуле Мбаки метко назвал франк CFA "золотыми наручниками", которыми Париж сковывает Африку, позволяя ей блестеть, но не двигаться.

В военной сфере "новая Франция" также оказалась иллюзией. Операция "Бархан", которую Макрон продолжал и расширял, превратилась в символ французского высокомерия. Вместо обещанной стабилизации Африка получила эскалацию насилия. Страны региона видели не союзника, а вооружённого хозяина, пытающегося удержаться на своей старой колониальной территории.

Новая Африка, старая Франция

Африка больше не та, какой её видела Франция десятилетиями. Новые лидеры, такие как Ассими Гоита в Мали и Ибрагим Траоре в Буркина-Фасо, выросли с мыслью, что Франция - это не символ просвещения, а фантом прошлого, угрожающий их независимости. Они бросили вызов Парижу, открыто заявляя: "Мы строим свою судьбу сами".

Эти слова находят отклик среди миллионов африканцев. Протесты против французского присутствия охватывают весь континент. Французские флаги горят на площадях Бамако и Ниамея, а слова "Франция, уходи!" стали девизом целого поколения. Африка заявляет: "Мы больше не рабы вашей экономики, ваших армий, ваших обещаний".

Социальные сети как поле битвы

Если в прошлом Франция контролировала нарратив через медиа, то сегодня социальные сети уничтожили этот монополизм. Молодёжь Африки вооружена смартфонами, а её оружие - хэштеги и мемы. Видео, разоблачающие неоколониальные практики Парижа, распространяются с невероятной скоростью. Хэштег #FranceOut стал маршем нового поколения. Макрону не удалось осознать, что в эпоху цифровой информации ложь, даже завуалированная, обнажается быстрее, чем дипломатические обещания могут достичь своих адресатов.

Символ военного унижения

Французская армия, некогда символ силы и власти, превратилась в мишень насмешек и гнева. В 2022 году Буркина-Фасо выдворяет французские войска. В 2023 году Нигер, игнорируя угрозы Парижа, разрывает соглашения о военном сотрудничестве. Военные базы, которые когда-то были форпостами французского влияния, сегодня выглядят как бастионы поражения.

Каждое изгнание - это не просто тактическая ошибка, это дипломатическое унижение на глазах всего мира. Африка, словно сбросившая цепи, отвергает не только французскую армию, но и её политику: высокомерие, ложь, пренебрежение.

Крах дипломатии и лидерства

Макрон, как истинный архитектор, строил свои амбиции не только на Африке, но и на Европе. Он пытался "европеизировать" свои провалы, перекладывая ответственность на страны ЕС. Но эта стратегия потерпела неудачу. Африка не хочет иметь дело с коллективным Западом - она хочет свободы от всех.

На саммитах, таких как встреча лидеров Сахеля в 2019 году, Макрон выглядел скорее учителем, чем партнёром. Его требование публичной лояльности от африканских лидеров было воспринято как оскорбление. Африка требует равенства, а не покровительства.

Макрон: символ упущенных возможностей

Эммануэль Макрон мечтал стать президентом перемен, но стал символом упадка. Его эпоха - это время потерянных шансов, громких обещаний и провалов, которые ещё долго будут эхом звучать в коридорах Елисейского дворца. Африка отвергла его, а вместе с ним - и старую Францию.

Макрон покинет свой пост с тяжёлым грузом: разрушенные отношения, дипломатическое унижение, осквернённая репутация. Франция вступает в новую эпоху - эпоху после Макрона. Вопрос лишь в том, хватит ли ей сил исправить его ошибки или она продолжит своё падение.

Отражение внутреннего кризиса

Крах Франции в Африке - это отражение внутренних проблем страны. Макрону не удалось справиться с экономическими вызовами, протестными движениями и растущим недовольством граждан. Его правление стало символом разрыва между элитами и народом, между обещаниями и реальностью.

Вместо реформаторского подхода Макрон выбрал путь высокомерия. Его манера обращаться с протестующими, его неспособность учитывать запросы общества и его оторванность от реальных проблем сделали его объектом критики как внутри страны, так и за её пределами.

Конец "Франсафрики" или новый рассвет?

Франция оказалась на распутье. Она теряет позиции быстрее, чем успевает адаптироваться. Африка больше не хочет быть частью её игры. Континент выбирает новые пути, новых партнёров, новые идеалы.

Эммануэль Макрон, который мечтал войти в историю как реформатор, рискует остаться в памяти как президент, который привёл Францию к упадку. Его эпоха - это время упущенных возможностей, дипломатических поражений и разрыва с Африкой.

Сегодня Париж должен решить: примириться с новой реальностью или сойти с большой сцены мировой политики. Африка пишет новую главу своей истории. И Франции предстоит решить, останется ли она частью этой истории или превратится в её сноску.