На сайте Baku Network опубликована статья об острове Сен-Мартен, разделенный цепями французского неоколониализма

Day.Az представляет полный текст статьи:

Сен-Мартен - жемчужина Карибского моря, где бирюзовые воды обрамляют пейзаж, а культура, словно сложный узор мозаики, сочетает в себе французский шарм и голландскую практичность. Но под этой живописной картиной кроется глубокая трещина - незримая, но ощутимая рука неоколониализма, которая формирует судьбы жителей острова.

Сен-Мартен, с его сияющими пляжами и безоблачным небом, остается островом контрастов. Здесь богатство соседствует с бедностью, блеск туризма затмевает страдания местного населения, а природа постепенно отступает под напором антропогенного воздействия.

На первый взгляд, остров, притягивающий миллионы туристов, кажется утопией. Но за его пределами кроются глубокие социальные, экономические и экологические проблемы, обнажающие хрупкость этой иллюзии.

Чтобы Сен-Мартен стал не только тропическим раем, но и примером устойчивого развития, требуется комплексный подход. Внутренние реформы, направленные на развитие человеческого капитала и независимость от метрополий, должны сочетаться с международной поддержкой и активным участием в глобальных инициативах.

Этот остров заслуживает большего, чем быть лишь курортом для туристов. Он должен стать символом свободы, справедливости и надежды, показывая, что даже самые сложные вызовы могут быть преодолены, если за дело берутся неравнодушные люди.

... Разделенный между Францией и Нидерландами еще в 1648 году, Сен-Мартен является наглядным примером того, как старые колониальные узы продолжают сковывать народы в XXI веке. На первый взгляд, остров кажется самостоятельным: французская часть носит статус заморского сообщества, а нидерландская стала автономной страной в составе Королевства Нидерландов. Но за фасадом автономии скрывается жесткая вертикаль влияния бывших метрополий, держащих бразды правления в своих руках.

Франция и Нидерланды, словно два опытных дирижера, продолжают контролировать ресурсы, управление и судьбу острова. В этой "симфонии" неоколониализма громкие аккорды туризма заглушают тревожные мелодии бедности и зависимости.

... История Сен-Мартена - это рассказ о расчленении, эксплуатации и попытках деколонизации, которые лишь укрепили контроль метрополий. В 1648 году Конкордский договор узаконил раздел острова, превращая его в шахматную доску, где колониальные державы играли партиями своих экономических интересов.

В XVIII и XIX веках остров стал полем для сахарных плантаций, где труд рабов приносил прибыль Парижу и Амстердаму. Но когда рабство было упразднено, интерес метрополий к развитию местной экономики угас. Развитие Сен-Мартена замерло, а его жители оказались в плену бедности и монокультурной зависимости.

В ХХ веке волны деколонизации прокатились по Карибскому региону, но Сен-Мартен остался, словно корабль на якоре, привязанным к Франции и Нидерландам. Париж, предоставивший своей части острова статус заморского сообщества в 2007 году, не утратил контроля над ключевыми сферами. Амстердам, уступив автономию своей части в 2010 году, оставил за собой рычаги финансового и внешнеполитического влияния.

Под тенью Парижа

Французская часть Сен-Мартена - это парадокс, где солнечные пляжи соседствуют с тенями экономической зависимости. Туризм приносит 80% дохода, но этот поток капитала омывает лишь счета французских корпораций. Местные жители, подобно теням на этих золотых пляжах, заняты на низкооплачиваемых должностях, а уровень безработицы достигает ужасающих 30%, поднимаясь до 50% среди молодежи.

Париж выделяет субсидии, но деньги текут, как горные реки, минуя местных жителей. Инфраструктурные проекты, финансируемые из метрополии, обогащают французских подрядчиков, оставляя остров без устойчивой базы для развития.

Автономия под диктовку

Синт-Мартен, нидерландская часть острова, живет под строгим финансовым контролем Амстердама. Формальная автономия здесь напоминает театр, где роли распределены, но сценарий диктуется извне. Голландские власти регулируют бюджет и внешнюю политику острова, ограничивая любые попытки местного самоуправления.

Экономика Синт-Мартена также строится на туризме, но разрыв между бедными и богатыми углубляется. Доходы от туристического бизнеса уходят в руки иностранных инвесторов, оставляя местное население на обочине экономической жизни.

Глубина зависимости под видом автономии

Сен-Мартен, остров, где каждый морской бриз словно шепчет о свободе, остается узником неоколониализма, утонувшего в тенях административных манипуляций и финансовой подчиненности. Здесь автономия стала сценическим декором для спектакля под названием "современный колониализм".

Если французская часть Сен-Мартена страдает от навязанной центральной власти Парижа, то нидерландская часть, Синт-Мартен, буквально погребена под долговыми обязательствами, политическим надзором и экономической зависимостью. Туризм, этот золотой поток Карибского региона, оказался ловушкой, где главные прибыли текут в метрополии, оставляя местных жителей в пыли обещаний развития.

Нидерландская часть Сен-Мартена: "автономия" под прицелом Амстердама

Синт-Мартен, где туризм формирует около 80% ВВП, встретил в 2019 году более двух миллионов туристов. Но за блеском казино и курортов скрывается суровая реальность: большая часть доходов, словно песок, уходит в Амстердам, попадая на счета нидерландских компаний.

После разрушительного урагана Ирма в 2017 году остров стал символом не только природной, но и политической катастрофы. Нидерланды предоставили 550 миллионов евро на восстановление, но эти средства контролировались нидерландским агентством Trust Fund. Местные власти заявили, что жители острова не получили необходимой помощи, а финансирование ушло на проекты, отвечающие интересам Гааги.

Как отметил активист Рафаэль Букс: "Синт-Мартен платит высокую цену за "щедрость" Нидерландов. Мы теряем ресурсы, достоинство и право распоряжаться своей судьбой".

Эта "помощь" идет рука об руку с кредитами, сопровождаемыми жесткими финансовыми условиями. Нидерланды, сохраняя контроль через Совет по финансовому надзору (CFT), ограничивают бюджетные инициативы местных властей, укрепляя зависимость острова от внешнего управления.

Франция и Нидерланды: дирижеры на международной сцене

Сен-Мартен не только страдает от локального контроля бывших метрополий, но и сталкивается с мощным давлением на международной арене. Франция и Нидерланды используют свои позиции в Организации Объединенных Наций и Европейском Союзе, чтобы блокировать любые попытки острова добиться реальной автономии.

Франция, постоянный член Совета Безопасности ООН, регулярно блокирует вопросы, связанные с расширением полномочий заморских территорий. На Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году Карибское сообщество (CARICOM) подняло вопрос о пересмотре статуса Сен-Мартена. Ответ Парижа был холодным, но красноречивым: "Заморские территории Франции уже имеют достаточно автономии и являются успешным примером интеграции".

Схожая позиция характерна и для Нидерландов, которые, будучи донором ООН, умело манипулируют повесткой. В 2017 году, после урагана Ирма, когда представители Синт-Мартена предложили пересмотреть систему управления в рамках Королевства Нидерландов, этот пункт был исключен из финального документа. Амстердам оправдал это тем, что "суверенные вопросы" не должны обсуждаться в международных рамках.

Административные механизмы: в клетке контроля

В обеих частях острова политическая автономия остается лишь иллюзией. На французской стороне префект, назначенный Парижем, обладает полномочиями накладывать вето на решения местного совета, что подрывает любую попытку самостоятельного управления. Не случайно мэр Сен-Мартена Даниэль Гибб в 2023 году заявил: "Сен-Мартен остается колонией Франции, несмотря на все декларации об автономии. Мы вынуждены следовать указаниям Парижа, даже если они идут вразрез с интересами нашего народа".

Нидерландская сторона также не избежала "административной опеки". Местный Совет по финансовому надзору действует под предлогом борьбы с коррупцией, но фактически ограничивает возможности экономического планирования.

Европейский Союз как инструмент влияния

Сен-Мартен, расположенный на перекрестке культур, географически принадлежит к Карибскому региону, но его судьба во многом определяется решениями, принимаемыми далеко за океаном - в коридорах Европейского Союза. ЕС, словно огромная машина, управляемая Францией и Нидерландами, не только регулирует экономические процессы на острове, но и ограничивает его право на самостоятельное развитие.

Членство в категории заморских стран и территорий (OCTs) превращает Сен-Мартен в пешку в геополитической игре. Это формальное членство исключает остров из принятия ключевых решений ЕС, но обязывает его следовать строгим правилам, выгодным исключительно метрополиям.

После разрушительного урагана Ирма в 2017 году Европейский Союз выделил 580 миллионов евро на восстановление инфраструктуры острова. Однако вместо того, чтобы стать толчком для местного развития, эти средства превратились в очередной инструмент контроля. Распределение средств полностью зависело от центральных органов в Париже и Амстердаме, что вызвало резкое недовольство местных властей.

Мэр французской части Сен-Мартена Даниэль Гибб так охарактеризовал ситуацию:

"Финансовая помощь ЕС - это ловушка, замаскированная под благодеяние. Она выгодна не нашему народу, а корпорациям и подрядчикам из метрополий".

В то время как местные жители борются за восстановление домов и инфраструктуры, значительная часть выделенных средств идет на проекты, приносящие выгоду крупным европейским компаниям.

Блокирование региональных инициатив

Сен-Мартен неоднократно предпринимал попытки выйти из тени метрополий, налаживая связи с соседними карибскими странами. Но эти инициативы сталкиваются с жесткой оппозицией Франции и Нидерландов.

В 2021 году Европейская Комиссия отклонила инициативу Сен-Мартена о создании регионального торгового соглашения с карибскими государствами. Мотивировка была предельно циничной: "Все торговые отношения должны согласовываться через Париж".

Подобные примеры демонстрируют, как ЕС используется в качестве инструмента для блокирования независимых действий острова.

Региональное давление через международные организации

Карибское сообщество (CARICOM) и Организация Восточно-Карибских Государств (OECS) стали ареной для еще одного фронта борьбы. Франция и Нидерланды систематически мешают Сен-Мартену вступать в региональные альянсы, которые могли бы снизить его зависимость от европейских центров.

В 2019 году CARICOM поддержало инициативу предоставить Сен-Мартену статус наблюдателя, что позволило бы острову участвовать в дискуссиях по вопросам изменения климата. Однако Франция выступила против, заявив, что любые международные действия должны проходить через согласование с Парижем.

В 2020 году Нидерланды заблокировали инициативу Синт-Мартена о создании общего энергетического рынка с соседними странами. Причина была озвучена в сухой официальной манере: "Это противоречит интересам королевства".

Социально-экономические боли Сен-Мартена

За фасадом туристической привлекательности Сен-Мартен скрывает тяжелую социально-экономическую реальность. Высокий уровень бедности, недофинансирование здравоохранения и образования, а также экологические проблемы создают замкнутый круг зависимости и упадка.

Ураган Ирма стал катализатором этих проблем, уничтожив почти 90% инфраструктуры острова. Ожидания на помощь со стороны Франции, Нидерландов и ЕС обернулись разочарованием: обещания остались на бумаге, а реальные средства ушли на проекты, не способствующие устойчивому развитию.

Местные жители вынуждены мириться с низкими зарплатами, слабой системой здравоохранения и отсутствием перспектив. Франция и Нидерланды, управляющие островом через финансовые и административные механизмы, систематически препятствуют его экономической самостоятельности.

Туризм и бедность: блеск фасада и мрак закулисья

Сен-Мартен, где ласковое солнце ежедневно встречает миллионы туристов, скрывает за блистательным фасадом живописных пляжей суровую реальность бедности. Около 40% населения острова, по данным ООН, живут за чертой бедности, хотя на долю туризма приходится до 80% ВВП. Это неравенство напоминает роскошный дворец, возведенный на фундаменте из песка, где блеск виден только снаружи.

Во французской части острова более 30% взрослого населения остаются безработными, а те, кто занят в туристической отрасли, получают минимальную заработную плату. В нидерландской части, по данным Министерства финансов Королевства Нидерландов, около 25% домохозяйств не достигают уровня прожиточного минимума. Высокая стоимость жизни превращает заработанные деньги в песчинки, ускользающие сквозь пальцы местных жителей.

Доходы от туризма распределяются неравномерно: большая часть капиталов направляется в Париж и Амстердам через сети международных корпораций, оставляя местных жителей лишь с обрывками благосостояния.

Здравоохранение: система на грани коллапса

Система здравоохранения на Сен-Мартене страдает от хронического недофинансирования, недостатка кадров и разрушительных последствий урагана Ирма. Единственная больница во французской части, Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming, испытывает острую нехватку оборудования и персонала. В 2023 году более 40% пациентов были вынуждены покидать остров в поисках медицинской помощи.

После урагана Ирма Франция и Нидерланды выделили средства на восстановление системы здравоохранения, но их оказалось недостаточно для устойчивого решения проблемы. Уход 20% медицинских работников в 2022 году лишь усугубил кризис, сделав доступ к лечению еще более ограниченным.

Образование: уязвимая основа будущего

Образование, этот краеугольный камень развития, также оказалось под угрозой. В государственных школах французской части финансирование значительно ниже, чем в метрополии, что приводит к высокому уровню неграмотности среди детей. На нидерландской стороне около 30% детей не имеют доступа к среднему образованию, поскольку стоимость частных школ недоступна для большинства семей.

Недостаток школ, квалифицированных педагогов и современных учебных материалов превращает образовательную систему острова в зыбкую конструкцию, неспособную обеспечить устойчивое будущее для местной молодежи.

Ураган Ирма: удар стихии и обнажение слабостей

Ураган Ирма, который обрушился на Сен-Мартен в сентябре 2017 года, стал катастрофой, обнажившей структурные проблемы острова. Стихия разрушила 95% зданий, а экономические потери достигли 3,6 миллиарда долларов - цифры, эквивалентной 250% ВВП острова.

Франция и Нидерланды выделили миллиарды евро на восстановление инфраструктуры, но бюрократия и неэффективность сделали процесс болезненно медленным. Лишь 40% средств, обещанных Францией, были освоены за первые три года. Аналогично, голландский Trust Fund ограничил доступ местных властей к финансам, оставляя жителей острова в ожидании реальных улучшений.

Последствия урагана стали социальным шоком: многие жители потеряли дома и работу, что вызвало миграцию около 15% населения в соседние страны и метрополии.

Экология: цена туристического бума

Бурный рост туристической индустрии нанес серьезный ущерб экологии острова. За последние 20 лет Сен-Мартен потерял более 30% своих мангровых лесов - важнейших экосистем, защищающих остров от эрозии и сохраняющих качество воды.

Застройка курортов и яхтенных марин привела к загрязнению прибрежных вод. Сточные воды и отходы туристической индустрии угрожают морской флоре и фауне, подрывая биологическое разнообразие региона.

Сен-Мартен, словно жемчужина Карибского моря, страдает от ударов не только ураганов, но и медленно надвигающегося бедствия - изменения климата. Повышение уровня моря на 3,2 мм в год угрожает прибрежным зонам острова, где сосредоточены ключевые туристические и жилые объекты. Подъем воды становится невидимым, но неумолимым врагом, разрушающим основу экономической и экологической стабильности.

Стихийные бедствия, такие как ураган Ирма, становятся все более разрушительными, и Сен-Мартен, лишенный значительных природных барьеров вроде мангровых лесов, теряет свою способность противостоять этим угрозам. Туризм, с одной стороны, приносит доходы, но с другой, ускоряет экологическое разрушение, заставляя остров балансировать на грани выживания.

Борьба за автономию: голос, который сложно заглушить

В последние годы на Сен-Мартене усилились движения за большую политическую и экономическую автономию. Местные активисты требуют перераспределения доходов от туризма, прозрачности в управлении и большей свободы в принятии решений.

Слова мэра французской части, Даниэля Гибба, звучат как крик души:"Наша автономия лишь формальность. Нам нужно больше прав и больше возможностей, чтобы самим управлять нашей судьбой".

Эти призывы находят отклик в Карибском регионе, где страны, такие как Барбадос и Гренада, выражают солидарность с Сен-Мартеном. Однако международная поддержка ограничена, поскольку бывшие метрополии продолжают использовать свое дипломатическое влияние, чтобы блокировать инициативы о пересмотре статуса острова.

Пути преодоления: курс на самостоятельность

Для того чтобы Сен-Мартен смог выйти из тени неоколониализма, необходимы как внутренние реформы, так и международное давление.

Внутренние реформы:

Экономическая самостоятельность: Развитие местного бизнеса, который сможет конкурировать с иностранными корпорациями. Внедрение инициатив для переработки доходов от туризма в проекты, приносящие пользу местному населению. Реформа управления: Увеличение полномочий местных органов власти, чтобы они могли самостоятельно решать бюджетные и социальные вопросы. Инвестиции в образование и здравоохранение: Повышение качества жизни через улучшение доступа к базовым услугам, которые станут основой для устойчивого развития.

Международное давление:

Поддержка со стороны Карибского сообщества (CARICOM): Региональные партнеры могут привлечь внимание к проблемам Сен-Мартена в Организации Объединенных Наций. Переход к глобальным инициативам: Примеры Барбадоса и Ямайки, успешно лоббирующих климатические и социальные программы, могут стать основой для подобной стратегии Сен-Мартена.

... Сен-Мартен - это не только остров в Карибском море, но и символ. Символ того, как неоколониализм продолжает существовать, маскируясь под автономию. Франция и Нидерланды, словно два теневых мастера, сохраняют контроль над этой маленькой территорией, прикрываясь декларациями о свободе и развитии.

Но за каждым официальным отчетом о "прогрессе" скрываются реальные человеческие судьбы - тех, кто остается в плену бедности и отсутствия перспектив. Сен-Мартен - это предупреждение миру о том, что прошлое не уходит без следа, а колониальные цепи, пусть и незримые, продолжают сковывать свободу.

Остров, где морской горизонт обещает бескрайнюю свободу, остается запертым в цепях экономической зависимости, административного контроля и международной изоляции.

Франция и Нидерланды, словно два капитана на корабле прошлого, управляют Сен-Мартеном, не позволяя ему выйти на собственный курс. Но, как показывают протесты местных активистов, жители острова не утратили надежду и веру в то, что их голос однажды прорвет эту завесу колониального молчания. Сен-Мартен - это зеркало, отражающее современный неоколониализм, который скрывается за фасадом автономии, но продолжает угнетать под красивыми словами о партнерстве и помощи.

Сен-Мартен, разделенный на французскую и нидерландскую части, остается примером того, как в XXI веке колониальное прошлое может продолжать диктовать условия настоящему. Европейский Союз, выступая в роли регулятора, закрепляет эту зависимость, блокируя любые попытки острова выйти из тени метрополий.

Но история Сен-Мартена - это не только трагедия, но и надежда. Протесты местных активистов, поддержка карибских организаций и растущее осознание необходимости перемен показывают, что борьба за истинную автономию продолжается.

Сен-Мартен Если остров хочет вырваться из ловушки бедности, ему необходимы решительные шаги. Это включает равномерное распределение доходов от туризма, реформу здравоохранения и образования, а также защиту уникальной экосистемы.

Сен-Мартен заслуживает будущего, где его природное богатство и человеческий потенциал будут служить не только выгоде метрополий, но и процветанию самого острова. Остров заслуживает права на самостоятельное развитие, права распоряжаться своими ресурсами и определять свою судьбу. И мир должен услышать этот голос, прежде чем тропический рай превратится в символ утраченной свободы.