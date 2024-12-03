Асад на грани: что дальше?

На сайте Baku Network опубликована статья об обострившейся ситуации в Сирии

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События в районе Алеппо вновь обострили сирийский конфликт, который на протяжении последних лет казался замороженным. Наступление оппозиционных сил, возглавляемых группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), поставило режим Башара Асада перед самым серьезным вызовом за последние годы. Это не только военное, но и стратегическое поражение, которое может повлиять на всю геополитическую архитектуру региона.

... После пяти лет относительного затишья сирийский конфликт вновь напомнил о своей взрывоопасности. Недавнее наступление антиасадовских сил стало тревожным сигналом как для региональных игроков, так и для международного сообщества. Быстрое продвижение оппозиции и стремительный коллапс сирийской армии породили острые дискуссии о будущем режима Башара Асада.

Алеппо: ключ к контролю над Сирией

Алеппо, один из старейших городов мира, является не только символом сирийской государственности, но и важнейшим экономическим и промышленным центром страны. В годы гражданской войны он стал ареной ожесточенных боев, но контроль над ним остается важнейшим фактором для любого, кто претендует на власть в Сирии.

Последние атаки ХТШ на базу 46-го полка сирийской армии под Алеппо выявили серьёзные слабости оборонительных линий режима. Этот стратегический объект, расположенный неподалеку от города, был ключевым элементом системы контроля Асада над севером страны. Успех боевиков стал не только символическим ударом, но и нанес реальный ущерб: потеря позиции совпала с убийством иранского генерала, участвовавшего в операциях на стороне режима.

Военные реформы ХТШ: залог успеха?

Группировка ХТШ, контролирующая район Идлиба, в последние годы превратилась в наиболее организованную и боеспособную силу среди сирийской оппозиции. Структурные реформы, проведенные командованием, включали дисциплинарные изменения, привлечение опытных сирийских офицеров и стратегическое планирование операций. Эти усилия явно приносят плоды, тогда как армия Асада, напротив, страдает от коррупции, плохого снабжения и деморализации.

Многочисленные поражения на фронтах и истощение ресурсов режима сделали его уязвимым к внезапным атакам. В сочетании с отсутствием поддержки на местах это создает предпосылки для дальнейших успехов оппозиции.

Роль Турции: балансирование между конфликтом и примирением

Север Сирии остается зоной, где пересекаются интересы различных сил. Турция оказывает значительное влияние на сирийскую оппозицию, в частности на Сирийскую национальную армию (СНА), и контролирует ряд районов вблизи своей границы. Анкара стремится сохранить баланс между поддержкой оппозиции и попытками нормализации отношений с режимом Асада. Однако сирийский лидер упорно отвергает турецкие инициативы, требуя полного вывода турецких войск с севера.

Слабость режима Асада может вынудить Турцию пересмотреть свои стратегии. Если оппозиция сможет продвинуться в районе Алеппо, это станет важным рычагом для давления на Дамаск. Анкара может попытаться использовать этот кризис для получения выгодных условий в переговорах или для усиления контроля над приграничными территориями.

Израильский фактор: удары по иранской коалиции

Израиль играет не менее важную роль в ослаблении режима Асада и его союзников. Систематические удары израильских ВВС по сирийским и ливанским объектам, связанным с Ираном и "Хезболлой", нанесли серьезный урон иранской коалиции. Потери группировки включают уничтожение складов оружия, инфраструктуры и тысяч бойцов, что ослабило её возможности поддерживать сирийский режим.

Израильский аналитик Сет Францман отмечает, что Асад столкнулся с многогранным кризисом: Россия сосредоточена на войне в Украине, Иран увлечен борьбой с Израилем, а "Хезболла" теряет свои ресурсы. Эта изоляция делает сирийского лидера особенно уязвимым в текущей ситуации.

Будущее конфликта: локальный успех или переломный момент?

Несмотря на видимые успехи ХТШ и других оппозиционных группировок, исход этой битвы пока неясен. Если наступление на Алеппо окажется локальной акцией, то сирийский режим, возможно, сможет стабилизировать ситуацию, мобилизовав остатки своих сил и заручившись дополнительной поддержкой союзников. Однако если оппозиция продолжит успешное наступление и установит контроль над Алеппо, это станет катастрофой для режима Асада и изменит всю региональную динамику.

Захват Алеппо может открыть новые возможности для оппозиции, позволив ей не только укрепить свои позиции, но и диктовать условия в дальнейших переговорах. В свою очередь, это поставит перед Турцией, Ираном, Израилем и Россией сложный выбор: пересмотреть свои стратегии или рисковать утратой влияния в регионе.

Причины эскалации: Турция, оппозиция и ослабление союзников Дамаска

Новое наступление оппозиции не стало неожиданностью для экспертов, внимательно следящих за ситуацией в регионе. Подготовка подразделений "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и Сирийской национальной армии (СНА) проходила в интенсивном режиме. Эти группы, поддерживаемые Турцией и монархиями Персидского залива, за последние месяцы заметно усилили боевую подготовку и улучшили снабжение.

Роль Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи дипломатические попытки урегулировать сирийский кризис не нашли отклика в Дамаске, Москве и Тегеране, был вынужден действовать более решительно. Его стратегическая цель - усилить влияние Турции в Сирии, используя поддерживаемые оппозиционные силы.

Ослабление "Хезболлы" и Ирана. Важным триггером стало недавнее перемирие в Ливане, навязанное "Хезболле" при посредничестве США. Это соглашение, принятое на условиях, диктованных Израилем, символизировало серьезное ослабление шиитской армии и ее иранских покровителей. Потери "Хезболлы" на ливанском фронте, а также израильские авиаудары по командным пунктам в Сирии подорвали боеспособность этих ключевых союзников Асада.

Российский фактор. Вывод значительной части российских войск из Сирии на фоне войны в Украине еще больше обнажил уязвимость сирийского режима. Расформирование ЧВК "Вагнер", ранее играющей значительную роль в удержании контроля над стратегически важными регионами, лишило Дамаск важной опоры.

Молниеносное наступление оппозиции

Наступление антиасадовских сил было стремительным. Боевые группы Ахмада Джулани продемонстрировали высокий уровень подготовки, мобильности и координации. Быстрое продвижение оппозиции сопровождалось поражением ключевых правительственных подразделений, что свидетельствует о глубоких структурных проблемах сирийской армии:

Моральный упадок. Солдаты Асада плохо мотивированы и не имеют должного обеспечения. Офицеры, погрязшие в коррупции, используют свои позиции для мародерства, что еще больше подрывает доверие населения. Отсутствие боеспособных резервов. Основные силы, способные вести эффективные боевые действия, расквартированы в Дамаске и Латакии, что ограничивает их оперативное применение. Уязвимость инфраструктуры. Растянутые линии снабжения и удары оппозиции по стратегически важным объектам создают значительные препятствия для армии Асада.

Ответ режима Асада

Несмотря на начальный шок, сирийское руководство начало предпринимать меры для стабилизации ситуации.

Переброска элитных подразделений. В район боевых действий направлены наиболее боеспособные части сирийской армии, что позволило замедлить наступление оппозиции к северу от Хамы.

Российские бомбардировки. Воздушные удары по позициям оппозиции и их логистическим цепочкам стали ключевым фактором в сдерживании повстанцев.

Иранская помощь. Тегеран усилил поставки вооружения, а также отправил дополнительные шиитские формирования через границу с Ираком. Параллельно иранские дипломаты ведут переговоры с Анкарой, пытаясь договориться о новом перемирии.

Факторы дальнейшего развития конфликта

На данный момент наступление оппозиции замедлилось, что обусловлено рядом причин:

Логистические проблемы. Быстрый захват территорий привел к растяжению линий снабжения оппозиции, что затрудняет дальнейшее продвижение. Нарастающее сопротивление. Переброска элитных частей и поддержка союзников усиливают позиции Дамаска. Необходимость консолидации успехов. Оппозиционные силы вынуждены тратить ресурсы на установление контроля над захваченными территориями, что замедляет их боевые действия.

Однако остается открытым вопрос о долгосрочной устойчивости режима Асада. Основные вызовы:

Системная слабость сирийской армии. Даже при поддержке России и Ирана проблемы деморализации, коррупции и нехватки кадров сохраняются.

Международное давление. Участие Турции и стран Персидского залива в поддержке оппозиции создает дополнительные сложности для Дамаска.

Экономический кризис. Усиление боевых действий неизбежно ухудшит гуманитарную ситуацию и экономическое положение Сирии.

Возможные сценарии

Консолидация режима. При активной поддержке России и Ирана Асад сможет стабилизировать фронт и вернуть контроль над утраченной территорией. Это сохранит статус-кво, но не устранит коренных проблем режима. Эскалация конфликта. Турция и поддерживаемая ею оппозиция могут усилить давление, особенно если Анкара решит расширить военное присутствие. Длительное противостояние. Стороны могут перейти к затяжной войне, где ни одна из них не добьется решающего преимущества.

Эскалация конфликта в Сирии показывает, насколько хрупким остается мир в регионе. Судьба режима Башара Асада зависит от множества факторов, включая готовность его союзников продолжать поддержку и способность оппозиции консолидировать свои усилия. Тем не менее, нынешняя ситуация подчеркивает глубину кризиса, который требует комплексного подхода для его разрешения. До тех пор Сирия останется полем битвы, где сталкиваются интересы глобальных и региональных игроков.

Эскалация конфликта в Сирии показывает, насколько хрупким остается мир в регионе. Судьба режима Башара Асада зависит от множества факторов, включая готовность его союзников продолжать поддержку и способность оппозиции консолидировать свои усилия. Тем не менее, нынешняя ситуация подчеркивает глубину кризиса, который требует комплексного подхода для его разрешения. До тех пор Сирия останется полем битвы, где сталкиваются интересы глобальных и региональных игроков.

... Наступление оппозиционных сил на Алеппо стало не только военным, но и политическим вызовом для Башара Асада и его союзников. Успех ХТШ демонстрирует хрупкость сирийского режима и его неспособность адекватно реагировать на изменения на поле боя. При этом геополитическая сложность конфликта, вовлечение таких игроков, как Турция, Иран, Израиль и Россия, делает его исход крайне непредсказуемым.

Ситуация в Алеппо может стать переломным моментом не только для Сирии, но и для всего Ближнего Востока, формируя новые альянсы и изменяя баланс сил в регионе.