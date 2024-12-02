От центра к краю: ЕС выбирает право

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как политические взгляды ЕС смещаются вправо

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1 декабря Европейский союз вступил в новый политический цикл с началом работы обновлённого состава Европейской комиссии (ЕК). Это знаменательное событие завершило продолжительный период интенсивных переговоров, политических интриг и закулисных соглашений, предшествовавших утверждению главного исполнительного органа ЕС. Новый состав Комиссии призван решить ключевые вопросы, которые определят будущее Союза на ближайшие пять лет.

27 ноября Европейский парламент проголосовал за новый состав ЕК, предложенный председателем Урсулой фон дер Ляйен. Из 652 депутатов "за" проголосовали 370, "против" - 282. Среди ключевых направлений работы Комиссии - внешняя политика, климатическая стратегия, оборона и цифровая трансформация. Новые назначения уже вызвали оживлённые обсуждения в политических и экспертных кругах.

Ключевые назначения: усиление позиций ЕС

Одним из самых заметных изменений стало назначение Каи Каллас, бывшего премьер-министра Эстонии, на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Каллас известна своей твёрдой позицией по отношению к России и активной поддержкой Украины. Её назначение символизирует решимость Евросоюза усилить давление на Москву и углубить сотрудничество с США и НАТО.

Цели Каллас включают:

Укрепление санкционного режима против России.

Развитие отношений с ключевыми союзниками, включая НАТО и G7.

Усиление поддержки Украины в её противостоянии с Россией.

Не менее значимым оказалось назначение Раффаэле Фитто, ультраправого политика из группы "Европейские консерваторы и реформисты", на должность вице-президента Комиссии. Это первый случай, когда крайне правый представитель получил столь высокую должность. Фитто будет курировать многомиллиардные бюджеты, направленные на региональное развитие. Однако критики опасаются, что его политика может перераспределить ресурсы в пользу консервативных регионов и поставить под угрозу реализацию климатической повестки ЕС.

Климатическая повестка: вызовы и амбиции

Назначение Тересы Риберы, бывшего министра Испании по экологическим преобразованиям, на пост комиссара по климату и конкуренции подчёркивает приоритетность устойчивого развития для ЕС. Рибера намерена ускорить реализацию программы Fit for 55, которая предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. Основные направления программы включают:

Декарбонизацию промышленности и транспорта.

Развитие возобновляемых источников энергии.

Финансовую поддержку странам, наиболее зависимым от углеводородов.

Однако её назначение вызвало споры. Во время её работы министром Испания столкнулась с катастрофическими наводнениями, продемонстрировавшими уязвимость страны к климатическим кризисам. Это поставило под сомнение её способность справляться с вызовами на уровне ЕС.

Укрепление безопасности

Впервые в истории Европейского союза создан пост комиссара по обороне, который занял Андрюс Кубилюс, экс-премьер-министр Литвы. Это решение отражает стремление ЕС к укреплению стратегической автономии на фоне возрастающих геополитических угроз. Кубилюс будет ответственным за:

Формирование единой оборонной стратегии ЕС.

Усиление военной координации среди стран-членов.

Развитие оборонной промышленности, включая инвестиции в инновационные технологии.

Итоги и вызовы

Новый состав Европейской комиссии отражает стремление ЕС к усилению своей роли как на внутренней, так и на международной арене. От климата до безопасности и внешней политики - эти направления определяют амбициозный курс Союза на ближайшие годы. Однако для достижения поставленных целей Комиссии предстоит преодолеть серьёзные вызовы, включая политическое сопротивление внутри Союза, экономические последствия реформ и необходимость консенсуса среди 27 стран-членов.

Европа вступает в период больших надежд и серьёзных испытаний, которые покажут, насколько эффективной может быть новая команда лидеров ЕС.

Новый этап оборонной интеграции в ЕС

Андрюс Кубилюс, экс-премьер-министр Литвы, назначен первым в истории комиссаром ЕС по обороне, что знаменует новый этап в стратегии безопасности Союза. Кубилюс, известный своей жёсткой позицией в отношении России и приверженностью евроатлантическим ценностям, станет ключевой фигурой в формировании оборонной политики ЕС. Его назначение подчеркивает стремление Союза к стратегической автономии в условиях новых геополитических вызовов.

Стратегические планы Кубилюса

В первые 100 дней своей работы Кубилюс совместно с Каей Каллас, верховным представителем ЕС по внешней политике, планирует представить стратегический документ, определяющий приоритеты безопасности ЕС. Документ будет охватывать четыре ключевых направления:

Анализ угроз: Включает государственные и негосударственные риски, кибератаки, терроризм и климатические вызовы.

Развитие оборонных технологий: Стимулирование европейского военно-промышленного комплекса с целью снижения зависимости от внешних поставок.

Координация с НАТО: Синхронизация инициатив ЕС с обязательствами государств-членов перед Альянсом.

Углубление военно-промышленного сотрудничества: Совместная разработка и производство военной техники между странами-членами ЕС.

Создание поста еврокомиссара по обороне свидетельствует о растущих амбициях ЕС стать самостоятельным игроком в глобальной безопасности. Однако достижение этой цели сопряжено с рядом сложностей:

Сопротивление государств-членов: Некоторые страны опасаются, что усиление оборонной роли ЕС ослабит НАТО.

Финансовые ограничения: Увеличение расходов на оборону вызывает споры в условиях экономической нестабильности.

Политические разногласия: Разные подходы к вопросам безопасности затрудняют согласование единой стратегии.

Кубилюс должен будет продемонстрировать, что ЕС способен не только вырабатывать инициативы, но и эффективно их реализовывать. Презентация стратегического документа станет первым испытанием для этой новой роли в структуре Европейской комиссии.

Промышленная политика как стратегический инструмент

Назначение Стефана Сежурне на пост еврокомиссара по промышленной политике подчёркивает стратегические амбиции Франции. Этот шаг направлен на усиление позиций Парижа в ключевой сфере, где промышленный суверенитет становится основой для конкуренции с США и Китаем.

Для Франции промышленная политика - это не просто экономическая стратегия, а основа для укрепления автономии ЕС. В число приоритетов Сежурне входят:

Поддержка ключевых отраслей: Развитие производства микроэлектроники, зелёных технологий и возобновляемой энергетики.

Энергетический переход: Адаптация индустрии ЕС к климатическим целям с минимальными экономическими потерями.

Экономическая безопасность: Снижение зависимости от глобальных цепочек поставок.

Замена Бретона: причины и последствия

Назначение Сежурне связано с конфликтом между Тьерри Бретоном и Урсулой фон дер Ляйен. Бретон активно продвигал инициативы по технологической независимости, что вызывало разногласия с председателем Комиссии. В результате Париж сделал ставку на Сежурне, который способен обеспечить более слаженное сотрудничество с Брюсселем.

Выдвижение Сежурне отражает стремление Франции использовать стратегические посты для продвижения национальных интересов. Этот шаг знаменует начало нового этапа в промышленной политике ЕС, которая становится основой конкурентоспособности Союза в эпоху глобальных вызовов.

Способность Сежурне балансировать между национальными и общеевропейскими интересами станет определяющим фактором успеха ЕС в борьбе за экономическую и технологическую независимость.

Изменение приоритетов: новый баланс интересов

Формирование нового состава Европейской комиссии (ЕК) в 2024 году ознаменовало сдвиг в политическом ландшафте Европейского союза. Процесс, сопровождаемый ожесточёнными дебатами и компромиссами, выявил ключевые приоритеты и внутренние противоречия Союза, отражающие изменения в общественных настроениях и геополитической ситуации.

Одним из наиболее заметных решений стало перераспределение портфелей, что в ряде случаев изменило степень влияния отдельных стран-членов. Так, венгерский представитель Оливер Вархейи, ранее курировавший вопросы расширения ЕС, теперь займётся здравоохранением и защитой животных. Это решение воспринимается как символическое снижение роли Венгрии в стратегических вопросах ЕС на фоне критики авторитарного курса премьер-министра Виктора Орбана.

В то же время Словения усилила свои позиции: Марта Кос, назначенная комиссаром по вопросам расширения, открыто обозначила поддержку Украины в её стремлении к членству в ЕС. Она подчеркнула необходимость реформ и восстановления Украины, подчеркнув важность координации с партнёрами из G7.

Кая Каллас как новое лицо внешней политики

Назначение Каи Каллас, бывшего премьер-министра Эстонии, на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности стало одной из самых знаковых перестановок. Каллас известна своей жёсткой позицией в отношении России и активной поддержкой Украины, что делает её ключевой фигурой в период, когда ЕС сталкивается с крупнейшими геополитическими вызовами.

Ключевые цели Каллас включают:

Укрепление санкционной политики против России.

Углубление стратегического сотрудничества с США и НАТО.

Продвижение интересов ЕС в глобальных конфликтах через усиление дипломатического присутствия.

Однако её назначение вызывает споры. Сторонники видят в ней лидера, способного противостоять угрозам, исходящим от России. Критики же опасаются, что её резкая риторика усложнит отношения ЕС с нейтральными странами и государствами Глобального Юга.

Формирование нового состава Европейской комиссии сопровождалось напряжёнными переговорами, в ходе которых решались вопросы, связанные как с национальными, так и с общеевропейскими интересами.

Оливер Вархейи: Несмотря на серьёзное сопротивление со стороны депутатов Европарламента, представитель Венгрии сохранил место в Комиссии. Однако перераспределение обязанностей - переход к менее значимому портфелю - стало компромиссом, позволившим снизить критику в его адрес.

Раффаэле Фитто: Назначение итальянского ультраправого политика вызвало широкий резонанс. Поддержка правых сил, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, сыграла ключевую роль в его утверждении. Фитто получил должность исполнительного вице-председателя, что символизирует рост влияния консервативных сил в ЕС.

Эти примеры демонстрируют, как национальные интересы и внутриполитические соображения стран-членов ЕС отражаются на формировании и работе Европейской комиссии.

Новый состав ЕК сталкивается с рядом острых проблем:

Расширение ЕС: Ускорение процесса интеграции Украины и Западных Балкан требует значительных политических и экономических ресурсов, а также согласования с государствами-членами, которые скептически относятся к дальнейшему расширению. Климатическая повестка: Споры вокруг программы Fit for 55 и финансирования перехода к зелёной экономике продолжают разжигать разногласия между странами ЕС, особенно Восточной и Западной Европы. Национализм и правый поворот: Усиление правых сил в странах-членах, таких как Италия и Венгрия, ставит под вопрос единство Союза и способность принимать коллективные решения. Геополитическая турбулентность: Углубление конфликта между Россией и Украиной, а также обострение отношений с Китаем и США требуют от ЕС оперативной и скоординированной реакции.

Испытание для Урсулы фон дер Ляйен

Для Урсулы фон дер Ляйен, которая сохранила пост председателя на второй срок, формирование нового состава Комиссии стало серьёзным испытанием. Политические компромиссы, сделанные ради утверждения всех кандидатов, продемонстрировали её способность находить баланс между национальными интересами и общеевропейскими приоритетами.

Теперь фон дер Ляйен предстоит доказать, что обновлённая Комиссия способна эффективно реагировать на вызовы времени, сохраняя единство и динамику. Успех этой задачи во многом определит, каким будет Европейский союз в ближайшие годы: консолидированным актором на мировой арене или ареной для новых внутренних противоречий.

Создание поста еврокомиссара по обороне и космосу в новом составе Европейской комиссии (ЕК) стало знаковым шагом в развитии стратегической автономии ЕС. Его первым обладателем стал Андрюс Кубилюс, экс-премьер-министр Литвы, известный своей решительной позицией по вопросам безопасности. Назначение Кубилюса подчёркивает растущую значимость обороны и космоса как ключевых направлений политики ЕС в эпоху глобальной нестабильности.

Несмотря на важность нового портфеля, полномочия Кубилюса ограничены. Его задачи сосредоточены на:

Углублении военно-промышленного сотрудничества: ЕС стремится стимулировать совместные инвестиции в разработку и производство вооружений, чтобы снизить зависимость от импорта и укрепить европейский военно-промышленный комплекс.

Развитии оборонных технологий: Внедрение инноваций в секторе обороны и космоса является приоритетом, особенно в условиях растущих угроз кибератак и стратегической конкуренции в космическом пространстве.

Однако реализация этих задач осложнена разногласиями среди государств-членов. Многие страны опасаются, что усиление оборонной интеграции может подорвать роли НАТО и США как гарантов европейской безопасности. Этот скептицизм ограничивает политическую поддержку инициатив Кубилюса и делает достижение стратегической автономии ЕС сложной задачей.

Назначение Кубилюса и Каи Каллас, экс-премьер-министра Эстонии, на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности отражает изменения в приоритетах Союза. Оба политика представляют страны Балтии, которые активно выступают за ужесточение антироссийских санкций и усиление оборонного потенциала ЕС.

Каллас сосредоточена на укреплении трансатлантических связей, санкционном давлении на Россию и поддержке Украины.

Кубилюс дополняет эту стратегию, уделяя внимание внутреннему укреплению ЕС через развитие оборонной и космической политики.

Их работа станет тестом на способность ЕС справляться с новыми вызовами и преодолевать внутренние разногласия.

Стабильность через опыт: Шефчович и Домбровскис

На фоне масштабных изменений в политическом составе Европейской комиссии сохранение опытных членов, таких как Марош Шефчович и Валдис Домбровскис, стало важным элементом преемственности.

Марош Шефчович: Словацкий политик, имеющий 15-летний опыт работы в ЕК, сосредоточится на торговле, экономической безопасности и прозрачности межинституциональных процессов. Его умение находить компромиссы особенно ценно в условиях растущего экономического давления.

Валдис Домбровскис: Латвийский политик, курирующий экономические реформы и финансовую политику ЕС, продолжает играть важную роль, несмотря на снижение своего статуса.

Их присутствие в составе Комиссии гарантирует стабильность в экономической и торговой политике Союза в период адаптации к новым приоритетам, таким как оборона, климатическая политика и миграция.

Новое поколение лидеров и вызовы будущего

Обновлённый состав ЕК отражает попытку ЕС адаптироваться к изменяющейся геополитической и внутренней среде:

Усиление оборонной роли через назначение Кубилюса.

Углубление внешнеполитической интеграции под руководством Каллас.

Перестановки, такие как перераспределение портфелей Вархейи, указывают на стремление сбалансировать национальные интересы и общеевропейские задачи.

Несмотря на внутренние разногласия и сложные переговоры, новый состав Комиссии демонстрирует готовность ЕС к активным действиям на мировой арене. Успех этой политики будет зависеть от способности лидеров, таких как Кубилюс и Каллас, не только эффективно реализовывать свои мандаты, но и преодолевать барьеры национальных интересов.

Европейский союз вступает в эпоху трансформации, где баланс между стабильностью и реформами станет ключевым фактором успеха.

Правоцентризм как новая политическая реальность ЕС

Формирование нового состава Европейской комиссии (ЕК) в 2024 году стало отражением кардинальных изменений в политической системе Европейского союза. Летние выборы в Европарламент принесли усиление позиций правоцентристских партий, что привело к пересмотру стратегий и приоритетов ЕС. Этот сдвиг свидетельствует о попытке Союза адаптироваться к изменяющимся общественным настроениям и глобальным вызовам.

Главным бенефициаром этих изменений стала Европейская народная партия (ЕНП) под руководством Манфреда Вебера. Однако текущая ЕНП значительно отличается от той умеренно-консервативной силы, которая доминировала в европейской политике последние десятилетия. Под давлением роста популярности правых и националистических партий ЕНП вынуждена была сместить свою риторику вправо.

Новые акценты в политике ЕНП:

Ужесточение миграционной политики: усиление контроля за границами и перераспределение миграционных потоков.

Укрепление оборонного сотрудничества: акцент на стратегическую автономию ЕС.

Экономический протекционизм: поддержка внутреннего рынка и снижение зависимости от внешних поставщиков.

Эти изменения отражают стремление ЕНП сохранить поддержку избирателей, склоняющихся к более радикальным позициям, что делает её риторику жёстче и менее центристской.

Ключевые приоритеты новой Комиссии

1. Реформа миграционной политики. Миграционный кризис остаётся одной из самых острых проблем для ЕС. Новая Европейская комиссия уделяет первоочередное внимание ужесточению контроля за внешними границами и перераспределению миграционных потоков между странами-членами. Эти меры, направленные на обеспечение социально-экономической стабильности, отражают изменение общественных настроений в сторону большего контроля за миграцией.

2. Оборона и безопасность: стратегическая автономия. Введение должности еврокомиссара по обороне и космосу, которую занял Андрюс Кубилюс, стало важным шагом на пути к укреплению оборонного потенциала ЕС. Новые инициативы направлены на:

Развитие совместных инвестиций в военно-промышленный комплекс.

Укрепление европейских оборонных технологий.

Синхронизацию оборонных усилий с обязательствами стран-членов в НАТО.

Однако эти шаги сталкиваются с политическим сопротивлением внутри ЕС, где многие страны опасаются ослабления трансатлантических связей и уменьшения роли США в обеспечении европейской безопасности.

3. Экономический протекционизм. Глобальные экономические кризисы и усиление конкуренции со стороны Китая и США заставляют ЕС пересматривать свою традиционно либеральную экономическую политику. Новая Комиссия делает акцент на:

Развитии внутреннего рынка.

Снижении зависимости от внешних поставок.

Поддержке европейского бизнеса через инициативы, такие как политика "Инвестируй в Европе".

Эти меры направлены на укрепление экономической стабильности и технологической независимости ЕС в условиях глобальных потрясений.

Глобальные вызовы: новая повестка ЕС

Новый состав Европейской комиссии вступает в работу в период, насыщенный глобальными вызовами:

Война в Украине: Поддержка Киева остаётся приоритетом, включая усилия по интеграции Украины в ЕС.

Энергетический кризис: Поиск долгосрочных решений для снижения зависимости от ископаемого топлива.

Климатические изменения: Реализация программы Fit for 55 и развитие зелёных технологий.

Перестройка мировой системы безопасности: Формирование стратегии обороны ЕС, которую разрабатывают Кая Каллас и Андрюс Кубилюс, станет важным шагом к определению роли Союза в глобальной безопасности.

Правоцентризм и будущее ЕС

Политический сдвиг вправо в институтах ЕС не только отражает изменения в настроениях европейского общества, но и открывает новые возможности для адаптации Союза к вызовам времени. Правоцентристская повестка, включающая ужесточение миграционной политики, развитие оборонного потенциала и экономический протекционизм, представляет собой ответ на растущую нестабильность и глобальные кризисы.

Однако успешность этого курса зависит от способности новой Европейской комиссии:

Сохранять единство среди стран-членов на фоне усиливающихся националистических тенденций.

Эффективно реагировать на внешние вызовы, сохраняя баланс между стратегической автономией и трансатлантическими обязательствами.

Реализовывать амбициозные внутренние реформы, учитывая разногласия между странами ЕС

Новая Европейская комиссия вступает в работу с серьёзными амбициями и комплексом сложных задач. Усиление позиций правоцентристских сил и сдвиг приоритетов Союза в сторону безопасности, миграции и протекционизма отражают текущие реалии европейской политики. Успех Комиссии будет зависеть от её способности адаптироваться к этим изменениям, эффективно отвечать на запросы граждан и укреплять позиции ЕС на мировой арене.