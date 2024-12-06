Политическое наследие Джо Байдена: между мифами и реальностью

На сайте Baku Network опубликована статья о мифах и реальности политического наследия Байдена

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Когда Джо Байден вступил в должность президента США в январе 2021 года, его риторика разжигала надежды на новый этап в истории американской мощи. Лозунг "Америка вернулась" звучал как манифест: обещание восстановить лидерство, разрушенное изоляционистской политикой предшественника. Байден предстал как вестник новой эры, где внешняя политика США будет основываться на морали, демократии и верности международным союзам.

Однако четыре года спустя американская мощь больше напоминает блекнущий маяк, окутанный туманом противоречий и разочарований. Байден, чьи амбиции предвещали новую эпоху, оказался лидером, чьё наследие балансирует между громкими обещаниями и суровой реальностью мира, устремившегося к многополярности.

Падение иллюзий: "лидер свободного мира" перед вызовами

Мир не дал Байдену времени на раскачку. Одной из первых проверок его лидерства стала война в Украине - конфликт, который Байден назвал "битвой света и тьмы". Эта война должна была стать демонстрацией возрождённого западного единства, но вместо этого обнажила трещины в стенах старого порядка.

США потратили более $113 миллиардов на поддержку Киева. Но вместо того чтобы укрепить свою глобальную роль, Америка столкнулась с нарративами, разрушающими её моральное превосходство. Основные союзники США за пределами НАТО проявляют холодное безразличие к американской повестке:

Израиль избегает поставок оружия Украине, не желая обострять отношения с Россией, которая играет важную роль в сирийском конфликте.

Турция, формально являясь членом НАТО, умело балансирует между Вашингтоном и Москвой, извлекая выгоду из газовых сделок с Россией.

Саудовская Аравия и ОАЭ, несмотря на их экономическую мощь, сохраняют нейтралитет, сосредотачиваясь на своих интересах в рамках ОПЕК+.

Каждое из этих решений - не просто дипломатический жест, а явный отказ играть по правилам, написанным Вашингтоном. Байден стремился объединить мир, но вместо единства увидел раскол.

БРИКС и крушение западного гегемонизма

Неприятным ударом для Байдена стало укрепление блока БРИКС, который с каждым годом всё громче заявляет о себе как о контрвесе западному порядку. Саммит 2023 года, на котором в БРИКС вошли Саудовская Аравия, Иран, Аргентина и Египет, стал символом эпохи. Эти страны вместе представляют собой вызов, от которого нельзя отмахнуться. По данным МВФ, БРИКС уже обогнал G7 по доле в мировом ВВП (32% против 30%), и это только начало.

БРИКС - это не просто экономический союз, это метафора мира, который устал быть заложником однополярности. Чем больше страны Глобального Юга ощущают давление со стороны Вашингтона, тем активнее они ищут пути к автономии. Санкции, которые Байден превратил в главное оружие против России, стали катализатором глобальных изменений:

Россия перенаправила экспорт нефти в Китай, Индию и Турцию, сохранив объёмы поставок на уровне 4 миллионов баррелей в сутки.

Дедолларизация из идеи превратилась в стратегию. Всё больше стран начинают торговать в национальных валютах, подрывая монополию доллара.

Скептицизм Глобального Юга укрепляется. Американская политика всё чаще воспринимается как инструмент давления, а не сотрудничества.

Байден обещал сделать защиту демократии краеугольным камнем своей политики, но риторика Вашингтона всё чаще звучит как пустой звук. Украина, которая должна была стать витриной демократии, напротив, вызывает всё больше вопросов. Внутренние реформы буксуют, а ограничения для оппозиции и медиа обнажают реальную природу политического режима. Но хочет ли Вашингтон замечать эти изъяны? Или демократические стандарты важны только тогда, когда они совпадают с геополитическими интересами?

Эпоха Байдена - это зеркало глобального хаоса. Его лозунги звучат громко, но реальность слишком сурова. США остаются мощной державой, но их монополия на власть стремительно тает. Европа всё чаще демонстрирует самостоятельность. Глобальный Юг ищет альтернативы. А такие игроки, как Китай и Россия, наращивают своё влияние.

Байден вошёл в историю как президент, пообещавший вернуть Америку на вершину мира. Но вместо возвращения он рискует остаться в памяти как лидер, под чьим руководством мир окончательно повернул к многополярности. Его политическое наследие - это урок о том, что громкие слова не всегда превращаются в действия.

Украина на перекрёстке: демократия под маской автократии?

Президент Владимир Зеленский, восходящая звезда украинской политики, начинал своё правление с образа реформатора и надежды нации. Его обещания о борьбе с коррупцией, евроинтеграции и демократических преобразованиях звучали как манифест новой эпохи. Но война изменила всё. Сегодня его управление всё больше напоминает не демократическое лидерство, а централизованную модель автократии, прикрытую лозунгами свободы.

Некоторые шаги, сделанные Зеленским под флагом защиты национальных интересов, вызывают серьёзные вопросы:

Запрет оппозиции. В 2022 году, под предлогом борьбы с пророссийским влиянием, были запрещены 11 политических партий, включая крупнейшую оппозиционную силу - "Оппозиционную платформу - За жизнь". Этот шаг, оправданный в военных условиях, для многих стал тревожным сигналом подавления политической конкуренции. Даже союзники Киева смотрят на это с настороженностью.

Контроль над медиа. Новый закон о медиа фактически подчинил информационное пространство Украины государству. Организация "Репортёры без границ" назвала этот закон угрозой независимости прессы, отметив, что украинское правительство стремится выстроить пропагандистскую монополию.

Централизация власти. Офис президента получил непропорционально большой контроль над судебной системой и местным самоуправлением. Этот тренд ставит под угрозу принцип разделения властей - фундамент демократии.

На этом фоне вопрос звучит всё громче: Украина, которую поддерживает Запад, действительно строит демократию? Или же она становится полигоном для политических экспериментов, где свобода и права человека остаются второстепенными?

Для администрации Байдена Украина - это флагман борьбы за демократию. США уже выделили стране $75 миллиардов на военную, гуманитарную и экономическую помощь. Однако за этим гигантским объёмом поддержки скрывается одна из главных слабостей американской политики - избирательность в требованиях к демократическим стандартам.

Украина стала не только символом борьбы за демократию, но и тяжёлой ношей для США.

Финансовая нагрузка. Более $75 млрд, вложенных в поддержку Киева, не привели к значительному прогрессу. Конфликт угрожает дальнейшей эскалацией, усиливая скептицизм союзников.

Риск разрыва западной коалиции. Венгрия и Турция выражают недовольство, тогда как страны ЕС всё чаще обсуждают пределы своей вовлечённости.

Возвращение Трампа. Если Дональд Трамп придёт к власти, он, вероятно, предпримет попытку заключить мирное соглашение с Россией. Однако это потребует тонкой дипломатии, чтобы сохранить доверие европейских союзников.

Политолог Стивен Уолт в своей статье для Foreign Policy язвительно отметил: "Поддерживая Украину, администрация Байдена закрывает глаза на её авторитарные методы управления. Это не только подрывает американские идеалы, но и превращает лозунг борьбы за демократию в пустую оболочку".

Действительно, для многих стран Глобального Юга американская помощь Украине воспринимается как ещё один пример лицемерия: Вашингтон требует демократии от своих врагов, но закрывает глаза на авторитаризм своих союзников.

Слепая поддержка Украины, несмотря на явные внутренние проблемы страны, чревата несколькими серьёзными угрозами для самих США:

Утрата доверия союзников. Некоторые члены ЕС, такие как Венгрия, уже выражают сомнения в целесообразности безоговорочной помощи Украине. Если эти настроения усилятся, западная коалиция может треснуть. Распад внутреннего консенсуса. Республиканцы активно критикуют Байдена за огромные траты на Украину, в то время как внутри США сохраняются нерешённые социальные проблемы. Такое недовольство становится мощным аргументом в предвыборной борьбе 2024 года. Падение глобального авторитета. Лицемерие в вопросах демократии создаёт глубокую трещину в репутации США. Это особенно заметно в странах Глобального Юга, которые всё чаще видят в Америке не лидера, а инструмент давления.

Китай: молчаливый победитель

На фоне ошибок американской внешней политики Китай выступает главным бенефициаром. Пока Вашингтон погряз в украинском кризисе и дипломатических противоречиях на Ближнем Востоке, Пекин методично укрепляет свои позиции.

Китай продвигает инициативы, такие как "Один пояс, один путь", превращая их в инструмент экономической экспансии.

Пекин расширяет своё влияние в Африке, Латинской Америке и даже в Европе, заполняя пустоты, которые оставляет Америка.

Китайские нарративы о лицемерии США в вопросах демократии становятся мощным аргументом в борьбе за умы и сердца стран Глобального Юга.

Эти процессы превращают Китай в шахматиста, который хладнокровно играет на ошибках оппонента.

Если Вашингтон продолжит закрывать глаза на эти реалии, он рискует потерять не только моральное лидерство, но и политический контроль над формирующимся многополярным миром.

История Джо Байдена как защитника демократии рискует закончиться разочарованием: вместо победы свободы мир увидит лишь ещё один миф о американском превосходстве.

Долгое время США удерживали своё глобальное лидерство благодаря военной мощи, но Китай открыто бросает вызов, разрушая монополию Америки на доминирование.

Рост ядерного потенциала. Если в 2020 году КНР обладала скромным арсеналом в 200 ядерных боеголовок, то к 2023 году их число превысило 500. Эта экспоненциальная динамика демонстрирует целенаправленную подготовку Китая к эпохе многополярности.

Рекордные расходы на оборону. Военный бюджет Китая достиг $240 млрд, уступая лишь США ($900 млрд). Однако эффективность китайских инвестиций создаёт для Вашингтона серьёзную проблему: КНР акцентирует внимание на инновациях и стратегической модернизации, в то время как американские траты растут на поддержание устаревающих программ.

Южно-Китайское море как геополитическая арена. Китай продолжает создавать искусственные острова и размещать на них военные базы, укрепляя своё влияние в регионе. Это не просто региональная экспансия, а вызов международным нормам и интересам США.

Китай строит не просто оборонительный щит, а глобальный механизм сдерживания. Его амбиции чётко сигнализируют, что КНР готова не только конкурировать, но и заменить США как главную военную державу.

Пока Вашингтон втягивается в кризисы, Китай методично прокладывает путь к глобальному лидерству через экономическое партнёрство.

Глобальный охват. Более 140 стран стали частью инициативы "Один пояс, один путь". Китай предоставляет финансирование для инфраструктурных проектов, которые не только ускоряют развитие регионов, но и превращают их в экономически зависимых партнёров.

Финансовые сети зависимости. Стратегические кредиты, вложенные в порты, железные дороги и энергетику, создают новые зависимости, укрепляя влияние Пекина в Африке, Азии и Латинской Америке.

Провалы конкуренции США. Американская альтернатива в виде "Глобальной инициативы инфраструктуры" остаётся слабой тенью китайских проектов. Вашингтону не удаётся предложить развивающимся странам столь же мощную поддержку, что подрывает его позиции в борьбе за сердца и умы Глобального Юга.

Китай, будто экономический архитектор, возводит новую мировую систему, где роль США постепенно превращается в символ прошлого.

Администрация Байдена пыталась ослабить Россию и Китай через санкции и дипломатическое давление, но добилась противоположного эффекта.

Торговля на рекордном уровне. В 2023 году объём двусторонней торговли между Россией и Китаем достиг $200 млрд.

Энергетическое партнёрство. Россия стала ключевым поставщиком нефти и газа для Китая, формируя стратегическую ось "Москва - Пекин".

Идеологическое сближение. Россия и Китай всё чаще говорят о создании "справедливого мира", подрывая западный нарратив.

США могут попытаться разорвать этот альянс через точечные сделки с Китаем или предложив России гибкие условия. Однако такие шаги требуют продуманной стратегии, которой пока не видно.

Вашингтон стремился изолировать Россию и Китай, но вместо этого объединил их. Их сотрудничество не только выстояло перед санкционным давлением, но и стало ещё более тесным.

Торговля на рекордном уровне. В 2023 году товарооборот между Россией и Китаем превысил $200 млрд, что стало свидетельством их экономической взаимосвязанности.

Энергетическая кооперация. Россия стала крупнейшим поставщиком энергоносителей для Китая, успешно обходя западные санкции. Эта взаимозависимость укрепляет их экономический иммунитет перед давлением Запада.

Общая идеология. Москва и Пекин активно формируют образ альтернативного мира, свободного от американского диктата. Это не просто экономическое сотрудничество, а идеологический вызов западной системе.

Партнёрство Китая и России - это фундамент новой геополитической реальности, где США уже не играют главной роли.

БРИКС: новый контур глобального порядка

Расширение БРИКС в 2023 году стало символом заката однополярного мира. Присоединение таких стран, как Саудовская Аравия, Иран, Египет и Аргентина, укрепило альянс, который бросает вызов Западу.

Экономическое доминирование. По данным МВФ, БРИКС обогнал G7 по доле мирового ВВП (32% против 30%), а прогнозы на 2030 год указывают на увеличение этой доли до 45%.

Дедолларизация. Переход на расчёты в национальных валютах становится новой нормой. Индия, Китай и Россия активно продвигают альтернативные финансовые механизмы, подрывая гегемонию доллара.

Энергетический потенциал. Саудовская Аравия и Иран добавляют БРИКС мощные ресурсы, превращая альянс в ключевого игрока на мировом рынке энергоносителей.

БРИКС - это не просто экономическое объединение. Это политический инструмент, способный переопределить баланс сил на глобальной арене.

Стратегия Джо Байдена выглядит как бесконечное тушение пожаров вместо долгосрочного планирования.

Отвлечение ресурсов. Огромные затраты на украинский кризис ($75 млрд с 2022 года) и внимание к Ближнему Востоку отвлекают США от главного конкурента - Китая.

Утрата доверия Глобального Юга. Политика санкций и давление на развивающиеся страны всё чаще воспринимаются как проявление гегемонии, а не сотрудничества. Китай на этом фоне предлагает более привлекательную модель партнёрства.

Дипломатическая слабость. Вашингтон продолжает терять традиционных союзников, таких как Саудовская Аравия, которые теперь развивают более тесные отношения с Китаем и Россией.

Мировая арена 2020-х годов демонстрирует ускоренную трансформацию: эра американской гегемонии уступает место многополярному миру. БРИКС, рост Китая и сближение России с Востоком стали символами этой трансформации, открыв череду вызовов, перед которыми стоят США.

БРИКС объединяет крупнейших игроков на рынке нефти и газа - Саудовскую Аравию, Иран и Россию. Их совместная способность координировать энергорынки в обход США подрывает традиционное доминирование Вашингтона в этой сфере.

Саудовская Аравия всё активнее сотрудничает с Китаем, сокращая свою зависимость от США.

Иран, обходя санкции, укрепляет свои позиции как энергетического узла региона.

Россия успешно переориентировала экспорт энергоносителей на Восток, формируя новые альянсы.

Эта "энергетическая ось" ставит под угрозу стабильность мировых цен на энергоносители, что неизбежно ударит по американской экономике.

Доллар долгие десятилетия был основой мировой финансовой системы, но БРИКС активно работает над ослаблением его позиций.

Расчёты в национальных валютах. Индия, Китай и Россия продвигают торговлю в своих валютах, что снижает зависимость от доллара.

Идея резервной валюты БРИКС. Если этот проект будет реализован, США потеряют значительную часть своего экономического влияния.

Страны Глобального Юга всё чаще воспринимают доллар не как символ стабильности, а как инструмент давления, что усиливает привлекательность альтернативных финансовых механизмов.

БРИКС позиционирует себя как защитника интересов Глобального Юга, предлагая сотрудничество без жёстких политических условий. Этот подход контрастирует с американской моделью, основанной на санкциях и требованиях.

Венгрия и Турция открыто выражают сомнения в политике США, подрывая единство западной коалиции.

Африка и Латинская Америка видят в Китае и БРИКС партнёров, а не покровителей.

Эти процессы демонстрируют, что Соединённые Штаты больше не являются безальтернативным лидером для развивающихся стран.

Ближний Восток: ослабление американского влияния

Ближний Восток, традиционно считавшийся сферой влияния США, быстро меняет ориентацию.

Саудовская Аравия и Китай. Экономическое сближение Эр-Рияда с Пекином усиливает его независимость от Вашингтона.

Иран в БРИКС. Участие Ирана в альянсе помогает ему обходить американские санкции, превращая его в значимого игрока.

Трамп может попытаться восстановить утраченные позиции через развитие "Соглашений Авраама", однако для этого потребуется отказаться от конфронтационной риторики Байдена.

Признание многополярности: ключ к будущему

Однополярный мир остался в прошлом. Чтобы сохранить своё влияние, США должны адаптироваться к новой реальности.

Стратегические альянсы. Вашингтону нужно сосредоточиться на создании коалиций за пределами Запада, включая страны Африки, Латинской Америки и Азии.

Работа с Глобальным Югом. Вместо диктата США должны предлагать партнёрство на равных условиях, признавая интересы развивающихся стран.

Мир вступает в эпоху стремительных перемен, где доминирование одной державы становится историей. Администрация Джо Байдена, пришедшая к власти под лозунгом восстановления лидерства США, не только не справилась с этой задачей, но и ускорила трансформацию глобального порядка.

Реальные угрозы американской гегемонии

1. Дедолларизация: утрата финансового превосходства

Главным символом экономической мощи США долгие десятилетия оставался доллар. Но инициатива стран БРИКС по переходу на национальные валюты в международных расчётах и обсуждение создания новой резервной валюты подрывают эту стабильность. Если доллар потеряет статус глобальной резервной валюты, США столкнутся с глубокими финансовыми потрясениями.

2. Усиление Китая: новая сила в центре мира

Китай не просто заполняет пустоты, оставленные Америкой, он строит новый мировой порядок:

Экономическая экспансия. Через инициативу "Один пояс, один путь" Пекин укрепляет влияние в Африке, Азии и Латинской Америке.

Партнёрство с Россией. Тесное сотрудничество Москвы и Пекина, объём торговли которых достиг рекордных $200 млрд, представляет собой серьёзный вызов США.

Военное усиление. Китай, наращивающий свои военные ресурсы, включая ядерный арсенал, становится не только экономической, но и стратегической угрозой.

3. Кризис доверия к США среди союзников

Даже надёжные партнёры, такие как ЕС и Япония, начинают сомневаться в стратегической дальновидности и надёжности Вашингтона.

Афганистан. Хаотичный вывод войск в 2021 году стал шоком для многих союзников.

Украинский кризис. Огромные расходы на поддержку Киева ($75 млрд) не дали ожидаемых результатов, а союзники, такие как Венгрия и Турция, выражают недовольство политикой США.

Что ждёт Трампа?

Следующий президент США - будь то Дональд Трамп или другой лидер - столкнётся с огромным грузом нерешённых проблем. Чтобы вернуть Америке влияние, потребуется радикальная переоценка внешней политики.

1. Противодействие Китаю

Укрепление технологической и экономической базы США для конкуренции с КНР.

Создание глобального противовеса инициативе "Один пояс, один путь" через сотрудничество с союзниками.

2. Разрыв связей между Китаем и Россией

Использование дипломатии и экономических стимулов для ослабления их альянса.

Привлечение России к ограниченным соглашениям, направленным на снижение её зависимости от Китая.

3. Работа с Глобальным Югом

Предложение развивающимся странам условий, более выгодных, чем китайские инвестиции, без жёстких политических требований.

Признание потребностей этих стран и отказ от политики диктата.

4. Восстановление доверия к США

Исключение двойных стандартов, которые подрывают американскую репутацию.

Работа над созданием коалиций, основанных на взаимном уважении и партнёрстве.

... Эра Джо Байдена стала символом разрыва между амбициями и реальностью. Его администрация не смогла адаптироваться к вызовам многополярного мира, а её действия обнажили слабости американской дипломатии и экономики.

Перед следующей администрацией стоит историческая задача: либо пересмотреть стратегию и вернуться в центр мировых процессов, либо смириться с ролью одной из равных держав.

Америка, которая долгие годы была архитектурой международного порядка, сейчас сама вынуждена адаптироваться к новым реалиям. История ещё не решила, какую роль она сыграет в новой эпохе, но одно очевидно: однополярный мир остался в прошлом. Теперь на карту поставлено само будущее Соединённых Штатов - хватит ли у них воли и дальновидности, чтобы выйти из этой эпохи кризиса с достоинством?