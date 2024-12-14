На сайте Baku Network опубликована статья о том как Венгрия и Грузия представляют собой консервативный фронт против диктата глобализмa

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В вихре современных геополитических баталий, где суверенитет становится товаром, продаваемым на аукционах глобалистов, Венгрия и Грузия выделяются как бастионы сопротивления. Эти две страны не просто защищают свои границы; они олицетворяют идею свободы в мире, где независимость душат кольцами либеральных цепей. Их взаимодействие приобретает черты неординарного: оно становится символом восстания против диктата внешних сил, стремящихся растворить национальные государства в безликой глобальной утопии.

Грузия под прицелом: выборы или битва за будущее?

Недавние парламентские выборы в Грузии, ознаменовавшиеся победой партии "Грузинская мечта" под руководством Ираклия Кобахидзе, стали лакмусовой бумажкой для определения истинного лица западной демократии. Вместо признания суверенного выбора народа, Запад вновь включил свою привычную пластинку: обвинения в "недемократичности", ссылки на доклады ОБСЕ и жалобы организаций, финансируемых из-за рубежа.

Кто эти так называемые "внутренние наблюдатели"? Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED), "Мой голос", Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) - на первый взгляд, это представители гражданского общества. Однако за кулисами их активности маячат тени Агентства США по международному развитию (USAID) и Европейского фонда за демократию, чья репутация давно обросла шлейфом вмешательства во внутренние дела независимых государств. Эти организации говорят о "демократии", но за их риторикой слышны нотки ультимативного контроля.

Особенно показательной стала риторика Жозепа Борреля. Его выступления - словно театральные акты: от осторожных упоминаний о "запугивании избирателей" до прямых обвинений в том, что Грузия "сошла с европейского пути". Но если он так уверен в своей позиции, почему его заявления опираются на данные структур с очевидным внешним влиянием?

Венгрия как бастион солидарности

В этой буре нападок на Грузию Венгрия протянула руку поддержки. Министр иностранных дел Петер Сийярто чётко заявил, что атаки на Тбилиси - это часть глобальной кампании либерального мейнстрима, направленной на разрушение независимых решений народов. "Суверенитет - это не привилегия, а право", - его слова прозвучали как манифест против идеологического колониализма.

В октябре Виктор Орбан посетил Грузию, и этот визит стал не просто формальным жестом. Это был сигнал, адресованный Брюсселю: венгерский премьер готов объединять консерваторов по всему миру, чтобы противостоять давлению. Орбан, известный своим противостоянием либеральным тенденциям в ЕС, укрепил альянс с Грузией, предложив помощь в отражении нападок.

Этот союз - не просто дипломатический акт. Это манифестация новой политической реальности, где страны, отвергающие вмешательство извне, формируют собственный фронт сопротивления.

Неправительственные организации: орудие нового колониализма

История Грузии наглядно демонстрирует, как НКО становятся троянским конём внешнего вмешательства. В стране с населением 3,7 миллиона человек зарегистрировано 26 тысяч НКО. Это - одна организация на каждые 144 человека! Такое насыщение гражданского пространства лишь на первый взгляд кажется признаком демократизации. На деле же это - аренда сознания на условиях глобалистов.

Финансируемые извне структуры работают как тонкий механизм давления. Они представляют себя как голос народа, но их истинная цель - подрыв суверенитета и манипуляция общественным мнением.

Феномен параллельной власти: НКО как инструмент влияния в Грузии

Когда национальные государства вступают в борьбу за сохранение своей идентичности, они сталкиваются с невидимой, но крайне влиятельной силой - неправительственными организациями (НКО). На первый взгляд, это структуры, защищающие права человека и продвигающие демократические ценности. Однако за фасадом благих намерений нередко скрывается сложный механизм, финансируемый и управляемый внешними игроками для влияния на внутренние политические процессы.

Грузия - яркий пример того, как внешнее финансирование НКО превращает их в инструмент параллельной власти. Эта ситуация - не просто вызов для страны, но и симптом глобальной борьбы за контроль над регионами.

НКО в Грузии: цифры, говорящие сами за себя

Данные грузинского Министерства юстиции демонстрируют колоссальное влияние зарубежных доноров:

За последние пять лет грузинские НКО получили более $1,5 миллиарда от иностранных фондов.

70% бюджета ведущих НКО покрывается западными грантами, такими как средства от USAID, Фонда Сороса и Национального фонда демократии (NED).

Около 30% средств направляется на проекты, связанные с ЛГБТ-правами и гендерной политикой, что вызывает раздражение в консервативных кругах грузинского общества.

Особую роль играют медиа, значительная часть которых находится под влиянием НКО. 60% независимых грузинских СМИ финансируются из западных источников, что позволяет НКО задавать тон общественным дискуссиям и формировать повестку дня. Результат - около 45% публикаций о правительстве несут критический, зачастую откровенно негативный характер.

Закон об иноагентах: инструмент защиты или репрессивная мера?

На фоне усиления влияния НКО в 2023 году правительство Грузии под руководством Ираклия Кобахидзе представило закон об иноагентах, требующий раскрытия источников финансирования для организаций, получающих более 20% своего бюджета из-за рубежа.

Цели закона:

Прозрачность: Обеспечение граждан доступом к информации о финансировании проектов и кампаний. Суверенитет: Сокращение зависимости политической жизни от внешнего вмешательства. Контроль: Выявление организаций, работающих в интересах иностранных государств.

Но этот шаг вызвал бурную реакцию.

Западные государства: ЕС и США заявили, что закон угрожает свободе слова и ассоциаций.

Оппозиция: Либеральные партии организовали многотысячные протесты в Тбилиси, называя инициативу антидемократической.

Правительство: Кобахидзе отразил нападки, утверждая: "Грузия должна быть хозяином собственной судьбы, а не игрушкой в руках внешних сил."

НКО как инструмент параллельной власти

Высокая степень зависимости грузинских НКО от западного финансирования превратила их в силу, способную конкурировать с государственными институтами.

Формирование общественного мнения: НКО используют медиа и образовательные программы для продвижения определённой повестки.

Политическая активность: Они поддерживают протесты, организуют кампании против правительства и оказывают давление на власть.

Лоббизм: Через международные связи они влияют на политику, представляя интересы своих спонсоров.

Политолог Гия Хуцишвили отметил: "Мы наблюдаем замену легитимных институтов власти на структуры, которые не подотчётны избирателям, но управляются из-за рубежа. Это угрожает суверенитету Грузии."

Сравнение с другими странами: уроки и примеры

Опыт Грузии - не уникален. Подобные законы принимались и в других странах:

Венгрия (2017): Закон обязывает НКО, получающие иностранное финансирование, регистрироваться как "организации, поддерживаемые из-за рубежа".

Россия (2012): Закон об иностранных агентах ввёл жёсткие ограничения для НКО с иностранным финансированием.

Израиль (2016): Закон о прозрачности требует раскрытия финансирования для НКО, поддерживаемых иностранными правительствами.

Эти инициативы показывают, что борьба за контроль над деятельностью НКО - это глобальная тенденция.

Грузия как буферная зона: геополитический контекст

На протяжении десятилетий Грузия рассматривалась Западом как стратегический форпост в противостоянии с Россией. Географическое положение страны делает её ключевым элементом в борьбе за влияние в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Грузию пытаются превратить в буферную зону, одновременно усиливая политическое, военное и медийное давление:

Политика: Поддержка оппозиционных партий и вмешательство во внутренние процессы.

Военные учения: Участие Грузии в учениях НАТО, поставки вооружений и обучение военных западными инструкторами.

Медийное давление: Кампании, направленные на дискредитацию правящей партии.

Венгрия: голос консерваторов

На фоне давления Запада роль Венгрии приобретает особое значение. Премьер-министр Виктор Орбан и министр иностранных дел Петер Сийярто выступили с поддержкой Грузии, подчеркнув, что борьба за суверенитет требует солидарности.

Орбан заявил: "Мы не позволим внешним силам диктовать, как суверенные страны должны управлять собой. Мы поддерживаем Грузию в её стремлении сохранить независимость."

Ключевые аспекты венгерской поддержки Грузии

В современном мире, где идеологические и геополитические линии разделения становятся всё более отчётливыми, Венгрия и Грузия образуют союз, основанный на общих ценностях и стремлении к сохранению суверенитета. Этот альянс представляет собой не просто дипломатическое сотрудничество, но и символическую платформу, бросающую вызов глобальному либеральному мейнстриму.

1. Политическая поддержка: в защиту суверенитета

Венгрия выступает твёрдым сторонником территориальной целостности Грузии, отвергая любые попытки превратить её в инструмент геополитических манипуляций.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, подчеркнул в одном из своих выступлений:

"Грузия находится на передовой линии столкновения мировоззрений, где сохранять стабильность и суверенитет становится задачей не только грузинского народа, но и всех, кто ценит традиционные ценности и право на самобытность."

"Грузия находится на передовой линии столкновения мировоззрений, где сохранять стабильность и суверенитет становится задачей не только грузинского народа, но и всех, кто ценит традиционные ценности и право на самобытность." Министр иностранных дел Петер Сийярто добавил:

"Мы не позволим, чтобы Грузия стала полем битвы чужих интересов. Европа должна защищать право нации на выбор собственного пути."

2. Экономическое сотрудничество: устойчивость через развитие

Экономическая поддержка Венгрии играет ключевую роль в укреплении независимости Грузии.

Инвестиции в инфраструктурные проекты, такие как развитие энергетического сектора и транспортных коридоров, создают фундамент для долгосрочной стабильности.

В 2024 году подписано соглашение о расширении экономического партнёрства, включающее запуск совместных инициатив, направленных на развитие инновационных технологий и логистики.

3. Культурные и образовательные программы: укрепление связей

Взаимодействие двух стран распространяется и на культурно-образовательную сферу.

Программа Stipendium Hungaricum открыла двери для сотен грузинских студентов, позволяя им получать образование в лучших университетах Венгрии.

Совместные культурные мероприятия укрепляют связи между народами, способствуя взаимопониманию и солидарности.

Грузия под давлением: стратегия Запада

Грузия давно находится в эпицентре геополитического противостояния. Её стратегическое положение делает её важным звеном в борьбе за влияние на Южном Кавказе. Однако западная политика в отношении Грузии всё чаще проявляет себя через давление и вмешательство.

Военные учения NATO: С 2014 года Грузия регулярно участвует в таких программах, как "Нобл Партнер" и "Агиле Спирит". В 2023 году в учениях приняли участие представители из 18 стран, усиливая военное сотрудничество с Западом.

Финансирование НКО: США и ЕС выделили более $200 млн с 2018 года на поддержку реформ, направленных на "демократизацию" страны. Однако многие из этих средств используются для финансирования организаций, которые критикуют правительство и поддерживают оппозицию.

Медиакампании: Около 60% грузинских СМИ зависят от западных грантов, что создаёт условия для манипуляции общественным мнением.

Идеологическая основа консервативного альянса

Грузия и Венгрия объединены не только политическими интересами, но и общей идеологией. Для обеих стран приоритетом является защита христианских ценностей, национального суверенитета и традиционной семьи.

Виктор Орбан давно стал символом европейского консерватизма, выступая против либеральных трендов, навязываемых Брюсселем.

Грузия, с её богатой историей и глубокой приверженностью христианским традициям, видит в Венгрии союзника, разделяющего её взгляды.

Конференция CPAC 2024: укрепление консервативной платформы

Одним из ярких эпизодов этого сотрудничества стало участие председателя правящей партии Грузии, Ираклия Кобахидзе, в Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

Его выступление было наполнено призывами к защите традиционных ценностей. Кобахидзе заявил:

"Глобальные либеральные элиты стремятся навязать разрушительные идеи, угрожающие нашей идентичности, культуре и семейным ценностям. Мы обязаны объединиться для защиты нашего наследия."

"Глобальные либеральные элиты стремятся навязать разрушительные идеи, угрожающие нашей идентичности, культуре и семейным ценностям. Мы обязаны объединиться для защиты нашего наследия." Эти слова нашли отклик у участников конференции. Виктор Орбан, поддерживая Кобахидзе, отметил:

"Только сплотившись, мы сможем противостоять силам, стремящимся разрушить основы нашего общества."

Давление, оказываемое на Грузию, несёт в себе риски не только для самой страны, но и для всего Южного Кавказа:

Политическая нестабильность: Поддержка оппозиции и финансирование протестных движений угрожают внутреннему порядку. Усиление военного присутствия НАТО: Создание военной инфраструктуры Запада может спровоцировать ответные действия со стороны России. Эскалация региональных конфликтов: Дестабилизация в Грузии неизбежно скажется на отношениях между Азербайджаном и Арменией, а также затруднит реализацию ключевых инфраструктурных проектов.

Факты и данные: растущее сотрудничество

Грузия и Венгрия развивают свои отношения не только на уровне политических заявлений, но и через конкретные инициативы, охватывающие экономику, образование и культуру.

1. Экономическое партнёрство

Рост товарооборота: В 2023 году объём торговли между Грузией и Венгрией увеличился на 22%, достигнув $145 млн.

Инвестиционные проекты: Венгерские компании активно участвуют в развитии инфраструктуры и энергетического сектора Грузии. Эти вложения не только способствуют укреплению экономики, но и показывают стратегическую заинтересованность Будапешта в стабильности региона.

2. Образовательные инициативы

Программа Stipendium Hungaricum ежегодно предоставляет более 200 стипендий грузинским студентам для обучения в ведущих университетах Венгрии.

В 2024 году страны подписали соглашение о культурном обмене, включающее проведение совместных выставок, фестивалей и образовательных мероприятий, направленных на укрепление взаимопонимания между народами.

3. Политическое сотрудничество

Поддержка миграционной политики: Грузия поддерживает Венгрию в её критике миграционной политики Евросоюза, выступая за усиление контроля на границах.

Европейская интеграция: Венгрия активно лоббирует интересы Грузии в ЕС, подчёркивая важность её стратегического положения и стабильности для Европы.

Цифры и статистика: рост популярности консерватизма

Идеи консервативных ценностей находят всё больше откликов как в Грузии, так и в Венгрии.

68% граждан Грузии и 71% граждан Венгрии поддерживают консервативный курс, направленный на защиту традиционных ценностей, таких как семья, христианская идентичность и национальный суверенитет.

Эти идеи находят сторонников и за пределами обеих стран, создавая предпосылки для формирования широкой международной платформы консерваторов.

Символ сопротивления: Венгрия и Грузия в эпоху глобального давления

Союз между Грузией и Венгрией символизирует борьбу за суверенитет и независимость в условиях усиливающегося внешнего вмешательства.

Влияние НКО: Огромные иностранные инвестиции в неправительственные организации угрожают политической стабильности Грузии. Венгрия, уже имеющая опыт противостояния давлению НКО, предоставляет Тбилиси не только моральную поддержку, но и стратегические советы.

Попытки дестабилизации: Западные медиа и политические институты продолжают оказывать давление на правительства обеих стран, обвиняя их в "отходе от демократических принципов".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил:

"Мы не позволим, чтобы суверенные страны становились пешками в игре глобалистов. Европа нуждается в таких союзниках, как Грузия, чтобы сохранить своё многообразие и традиции."

Общая идеология: традиции против глобализма

Сотрудничество Грузии и Венгрии отражает рождение новой международной платформы, объединяющей страны с общими идеологическими целями.

Виктор Орбан и Ираклий Кобахидзе разделяют убеждение, что защита традиционных ценностей - это не только вопрос национальной идентичности, но и основа для долгосрочной стабильности.

На конференции CPAC 2024 в Будапеште Кобахидзе заявил:

"Глобализм стремится уничтожить всё, что делает нас уникальными. Мы обязаны защищать свои традиции и культуру, чтобы сохранить наше будущее."

Союз Венгрии и Грузии показывает, что даже небольшие государства могут эффективно противостоять глобальному давлению, если действуют сообща. Этот альянс становится моделью для других стран, стремящихся сохранить свою идентичность и независимость.

Ситуация в Грузии отражает глобальные процессы, где национальные государства сталкиваются с угрозами, исходящими от неправительственных организаций. Закон об иноагентах стал важным шагом к защите суверенитета, но вызовы остаются. Для обеспечения стабильности Грузии необходимо:

Укрепление государственных институтов. Снижение зависимости гражданского общества от западных грантов. Создание национальных альтернативных источников финансирования.

Грузия - это поле битвы, где решается вопрос: останутся ли национальные государства полноправными субъектами международных отношений или превратятся в марионеток глобальных игроков. Ответ зависит от её способности защитить свои ценности и интересы.

Союз Венгрии и Грузии - это не просто дружба двух государств, это вызов либеральному диктату. Это манифест для тех, кто ещё не готов сдаться на милость глобалистам. Венгрия и Грузия показывают, что даже в эпоху, когда деньги и давление решают всё, есть место для принципов и идеалов.

Эти страны превращаются в символ нового консервативного движения. Их борьба - это борьба за право быть собой в мире, где хотят, чтобы ты был как все. Орбан и Кобахидзе напоминают: суверенитет - это не пережиток прошлого, это будущее, за которое стоит бороться.

Эти страны превращаются в символ нового консервативного движения. Их борьба - это борьба за право быть собой в мире, где хотят, чтобы ты был как все. Орбан и Кобахидзе напоминают: суверенитет - это не пережиток прошлого, это будущее, за которое стоит бороться.

Венгрия и Грузия, объединённые общими ценностями и стратегическими интересами, демонстрируют, что защита национального суверенитета возможна даже в условиях глобального давления. Их союз укрепляется через экономическое сотрудничество, образовательные инициативы и политическую солидарность.

Однако перед ними стоят серьёзные вызовы:

Нападки НКО: Влияние иностранных организаций продолжает подрывать стабильность.

Медиакампании: Преобладание западного информационного влияния создаёт риски для общественного мнения. Геополитическое давление: Грузия остаётся в центре противостояния между Западом и Россией, что усложняет её положение.

Тем не менее, их взаимодействие доказывает: даже малые страны могут стать мощным голосом в борьбе за традиционные ценности и суверенитет. Венгрия и Грузия - это не просто союз, это символ противостояния глобалистскому диктату и надежда для тех, кто верит в силу наций.