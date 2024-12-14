Автор: Байрам Эльшадов

14 декабря в Грузии состоялись выборы президента страны. Как и ожидалось, новым главой государства стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, за 53-летнего Кавелашвили проголосовали 224 из 300 человек. Несмотря на бойкот оппозиционных партий, он набрал необходимое большинство выборщиков. Таким образом, ни нестихающие протесты, ни давление со стороны западных стран не смогло заставить Грузию свернуть с намеченного направления - пути независимости и национального достоинства.

Сразу после оглашения итогов выборов премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства заявил, что избрание Михаила Кавелашвили на должность президента Грузии внесет очень важный вклад в укрепление грузинской государственности и суверенитета, а также в ликвидацию радикализма и снижение поляризации. По его словам, президентство Кавелашвили станет поворотным моментом в истории Грузии. Фактически, Кавелашвили стал символом продолжения курса, который был взят "Грузинской мечтой" после прихода к власти в 2012 году. За это время партия смогла достаточно укрепить позиции в политическом ландшафте страны. Его победа подтверждает стабильность правящей элиты и желание народа двигаться в сторону экономического развития, несмотря на палки в колеса, которые вставляют представители Запада.

Важным аспектом победы Кавелашвили является то, что выборы прошли в условиях политической напряженности. Четыре оппозиционные партии, прошедшие по результатам выборов в парламент, но отказавшиеся от мандатов, бойкотировали заседание выборщиков и заявила о "манипуляциях и недостаточной прозрачности процесса". Тем не менее, результаты выборов рано или поздно будут признаны международными наблюдателями как отражающие волеизвъявление грузинского народа, вопреки желанию коллективного Запада. Эффективность бойкота в таком случае равна нулю, поскольку правящая партия получила легитимность, необходимую для продолжения политического курса.

Одним из первых лидеров, поздравивших Михаила Кавелашвили с успехом на выборах, стал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В поздравительном письме глава государства отметил, что азербайджано-грузинские отношения продиктованы волей двух народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства, всегда поддерживали друг друга. По словам Президента Ильхама Алиева, построенные на таком прочном фундаменте и основанные на взаимном уважении и доверии наши двусторонние отношения сегодня всесторонне и успешно развиваются. Действительно, связи с Грузией имеют особое значение во внешней политике Азербайджана. Грузия играет важную роль транзитера в поставках энергетических ресурсов нашей страны на европейские рынки, а также транспортировке грузов с Востока на Запад. Две страны являются не только соседями и друзьями, но и важными стратегическими партнерами.

Победа Кавелашвили на президентских выборах является ярким свидетельством того, что грузинский народ твердо настроен на сохранение своей независимости и укрепление суверенитета. Эта победа стала результатом долгих лет работы правящей партии, которая не побоялась идти против внешнего давления и сохранять свою самостоятельность на политической арене. Грузия, несмотря на угрозы и попытки вмешательства со стороны западных стран, проявила стойкость в принятии собственных решений. Власть в стране остается в руках тех, кто верит в собственную ценность и способность строить будущее без навязанных внешних рецептов.

Грузия уверенно демонстрирует, что у нее есть своя, самостоятельная дорога, отличная от путей, предлагаемых западными государствами. В условиях жесткой политической борьбы и западной изоляции грузинский народ сделал свой выбор в пользу внутренней гармонии и стабильности. Успех выборов является не только победой Кавелашвили, но и подтверждением того, что страна готова отстоять свои интересы на международной арене, несмотря на многочисленные сложности и вызовы. Особое значение победы Кавелашвили заключается в том, что она символизирует отказ Грузии от внешнего давления, которое долгое время оказывали западные страны. Это не просто победа на выборах, но и утверждение идеалов свободы и суверенитета. Грузия показала всему миру, что она вправе самостоятельно решать, как ей строить свою политическую и экономическую систему. Этот выбор подтвердил, что грузинский народ готов защитить национальные интересы и двигаться вперед по пути, который он считает наилучшим для страны.

Помимо этого, победа Кавелашвили укрепляет региональные позиции Грузии. С учетом важной роли страны в транспортировке энергетических ресурсов и товаров через Кавказ, новые выборы подчеркивают, что Грузия остается надежным партнером для соседних стран. Связи с Азербайджаном, Турцией и другими соседями в Центральной Азии и на Ближнем Востоке станут еще более крепкими, что открывает новые возможности для экономического и политического сотрудничества. То есть Грузия имеет все шансы стать еще более важным звеном в цепочке взаимодействия между Западом и Востоком.

Наконец, выборы продемонстрировали, что грузинская нация готова идти по своему пути, не оглядываясь на требования и ожидания внешних сил. Это также послание для других стран региона, стремящихся сохранить свою независимость и строить отношения, основанные на уважении и взаимных интересах. Важно отметить, что этот выбор укрепил внутреннее единство и уверенность в будущем. Грузия уверенно идет вперед, выбирая путь, который соответствует ее своим интересам и исторической миссии как самостоятельной и независимой страны.

Таким образом, итоги президентских выборов в Грузии могут быть расценены как важный шаг в укреплении национальной идентичности и суверенитета. Страна подтвердила свою приверженность независимости и национальному достоинству, несмотря на все внешние вызовы и политические манипуляции. Итоги выборов 14 декабря подчеркивают решимость Грузии идти собственным путем, на основе государственных интересов и стратегического партнерства с соседями, отказываясь от давления извне.