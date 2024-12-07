Автор: Байрам Эльшадов

Протесты в Грузии против приостановки переговоров о вступлении в ЕС продолжаются уже вторую неделю. По предварительным итогам происходящее в Грузии можно охарактеризовать как вписывающееся в логику динамики угасания протеста. Совершенно точно можно утверждать, что операция по силовому захвату власти в Грузии провалилась. Протесты конечно ещё какое-то время будут проходить, но их окончательный исход это лишь дело времени. Власть в Грузии сумела спасти свою страну и в этом надо отдать должное грузинским властям, которые выдержали несколько дней погромов, затем точечно обезглавили бунт и фактически купировали протест.

План коллективного Запада провести очередную цветную революцию в Грузии потерпел крах, несмотря на то, что для такого сценария было приложено немало усилий. Сначала была попытка смены власти через выборы, однако большинство народа Грузии проголосовало за правящую "Грузинскую мечту". Затем на деньги Запада была создана агентурная сеть в виде гражданского общества и некоммерческих организаций. Когда и этот вариант не принес успеха, ставка была сделана на предателей внутри правительства (ряд послов, сотрудников МИД и других государственных учреждений подали в отставку). К огромному разочарованию Запада ничего из вышеперечисленного не смогло нарушить стабильность в Грузии и грузинский народ не утратил своей независимости и суверенитета.

Западные силы, которые рассчитывали на успешную реализацию своих планов, столкнулись с тем, что грузинское общество продемонстрировало невероятную стойкость и приверженность стабильности, несмотря на внешние давления. Грузия продемонстрировала жесткость в сохранении государственной целостности. Множество ресурсов, направленных на дестабилизацию ситуации, были использованы без должного результата. Вплоть до того, что Запад предпринял даже шаги, направленные на раскол и ослабление ключевых институтов грузинского государства. Однако эти усилия оказались неэффективными, поскольку граждане Грузии, несмотря на давление и агитацию, остались верными своему выбору, а поддержка правительства со стороны большинства населения стала только крепче.

Более того, несмотря на попытки организовать протестные движения с участием обученных вооруженных активистов и международных "наблюдателей", ситуация лишь подчеркивает невосприимчивость Грузии к внешним вмешательствам. Западные доноры, очевидно, недооценили глубину патриотизма и национальной идентичности грузин, а также способность властей быстро реагировать на кризисные ситуации. И хотя протесты продолжаются, их природа и поддержка становятся всё более ограниченными. В стране сейчас наблюдается явное ослабление позиций протестующих, а власть укрепила свои позиции благодаря решительным мерам, направленным на восстановление порядка и законности. Это ещё раз доказывает, что Грузия не готова быть очередным полигоном для политических игр западных стран.

Одним из ключевых факторов стабильности ситуации в Грузии стало активное участие правоохранительных органов, которые приняли решительные меры для предотвращения насилия и хаоса. Хотя протестующие пытались использовать радикальные методы для достижения своих целей, силовики справились с ситуацией, не допуская разрушительных последствий для общественного порядка. Это позволило сохранить не только государственные институты, но и репутацию правительства, которое в условиях кризиса продемонстрировало свою способность к защите интересов страны.

Планы по проведению "цветной революции" в Грузии стали очередным доказательством того, как тщетными оказываются попытки внешнего вмешательства в суверенные дела народов, которые твердо стоят на защите своей независимости. В последние годы страна столкнулась с множеством вызовов, включая давление со стороны западных стран, стремящихся повлиять на внутренние процессы в Грузии через поддержку оппозиционных сил и организацию протестных движений. Однако грузинский народ, несмотря на все внешние попытки манипуляций, демонстрирует твердость и готовность защищать свою самостоятельность. Попытки разжечь протестные настроения среди населения Грузии с помощью так называемых "цветных революций" приводят только к усилению политической поляризации. Оппозиционные силы, хоть и получают поддержку извне, в конечном итоге сталкиваются с сильным сопротивлением со стороны граждан, которые не хотят становиться частью геополитических игр. Таким образом, попытки вмешательства в дела Грузии, будь то через организацию протестов или экономическое давление, не могут привести к долгосрочным позитивным изменениям. Остается надеяться, что на Западе осознают бесперспективность силового захвата власти в Грузии и признают свой провал.