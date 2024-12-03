Автор: Байрам Эльшадов

Вот уже шестой день подряд люди продолжают выходить на демонстрации в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении заморозить начало переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Разворачивающиеся события показывают, что коллективный Запад не намерен останавливаться и будет предпринимать все усилия для осуществления государственного переворота в Грузии. Конечная цель Запада - разжигание хаоса, начало гражданской войны и приход к власти в Грузии своих марионеток.

Отдельно следует коснуться роль стран Балтии в нагнетании ситуации и оказании давления на официальный Тбилиси. По мере того, как антиправительственные протесты в Грузии начали набирать обороты, Литва, Латвия и Эстония внезапно решили побежать впереди паровоза и "наказать" грузинские власти, введя санкции против чиновников, "ответственных за подавление протестов". Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил о санкциях на своей странице в соцсети X, подчеркнув, что "нарушителям демократии" и прав человека нет места среди европейских стран. В свою очередь, высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас также резко раскритиковала действия грузинского правительства, осудив как перенос сроков переговоров с ЕС, так и применение силы против протестующих. Она выразила солидарность с народом Грузии, подчеркнув их стремление к европейскому будущему.

На фоне трех прибалтийских стран Литва выделяется особой "ястребиной" позицией. Официальный Вильнюс запретил въезд в страну правящим грузинским политикам, в том числе основателю партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили. Ранее, президент Литвы Гитанас Науседа осудил "применение силы против жителей Грузии" и призвал провести в этой стране новые парламентские выборы. А некоторые официальные лица Литвы даже принимали участие в митингах, начавшихся сразу после оглашения итогов парламентских выборов в Грузии.

Позиция стран Балтии в отношении Грузии в очередной раз демонстрирует лицемерие и двойные стандарты, ставшие привычной чертой западной политики. Под лозунгами защиты демократии и прав человека скрывается желание вмешаться во внутренние дела суверенного государства, нарушить стабильность в стране и использовать её как очередной плацдарм для геополитических игр Запада против России. Литва, Латвия и Эстония, будучи небольшими государствами с ограниченными ресурсами, активно занимают агрессивную внешнеполитическую позицию, стремясь заслужить одобрение "старших братьев" в Брюсселе и Вашингтоне. Вместо конструктивного диалога, прибалтийские страны действуют как катализатор кризиса, усиливая напряжённость своими заявлениями и санкциями. Их вмешательство способствует радикализации протестов, углублению раскола в грузинском обществе и подрыву доверия к официальным властям.

Парадоксально, что именно страны Балтии, где систематически нарушаются права русскоязычных граждан, считают себя вправе читать морали другим. Эти государства, отказываясь признать внутренние проблемы, охотно принимают участие в информационной и санкционной кампании против Грузии, искажают реальность и подталкивают протестующих к насильственным действиям. Например, заявление Габриэлюса Ландсбергиса о "нарушителях демократии" выглядит как издевка, учитывая многолетние обвинения Литвы в дискриминации национальных меньшинств.

За публичной поддержкой "стремлений грузинского народа" скрываются более глубокие геополитические амбиции Запада. При этом судьба самой Грузии и её граждан, по сути, не имеет значения для западных политиков. Санкции против грузинских чиновников, вмешательство в политический процесс, призывы к перевыборам и давление на грузинское руководство - всё это свидетельствует о нежелании Запада принимать суверенные решения Тбилиси. Наряду с прибалтийскими "адвокатами" Запад сеет хаос, разрушая последние мосты диалога между грузинскими властями и оппозицией. Позиция стран Балтии и коллективного Запада в отношении Грузии только усиливает разногласия внутри страны, увеличивает риск насильственных столкновений и угрожает стабильности региона. Запад, по сути, толкает Грузию на путь повторения украинского сценария: смена власти через улицу, массовое обострение политического противостояния и неизбежный экономический кризис. Такие действия подтверждают одиозный характер политики Запада, в чьём фарватере идут страны Балтии. Эти страны раскрывают всю суть картины и являются наглядной демонстрацией позиции Запада в отношении событий в Грузии.

Грузии сейчас как никогда важно самостоятельно определять свой путь развития, избегая давления извне и вмешательства третьих стран. Очевидно, что дальнейшая эскалация событий выгодна исключительно тем, кто стремится подчинить Тбилиси своим интересам. Только через самостоятельный выбор и укрепление суверенитета Грузия сможет сохранить стабильность и развивать демократические институты. Важно, чтобы решения принимались в интересах грузинского народа, а не в угоду внешним игрокам. Именно такой подход позволит Грузии не только отстоять свою независимость, но и стать примером для других стран, показывая, что мирное развитие возможно даже в условиях внешнего давления.