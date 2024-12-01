Автор: Байрам Эльшадов

Недавнее заявление властей Грузии о том, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года, привело к массовым протестам, которые продолжаются по сей день. Начавшиеся беспорядки в Грузии имеют конкретных заказчиков, которые ставят перед собой цель посеять хаос в Грузии. Однако, несмотря на сложившиеся обстоятельства, грузинское правительство демонстрирует решимость и заявляет о своих намерениях сохранить суверенитет и стабильность страны.

Кто же эти люди, которые выходят на улицы в крупных грузинских городах, ставят палатки, провоцируют сотрудников правоохранительных органов и раскачивают ситуацию? Это те, кто не может представить себе жизнь без получения западных грантов. Это члены неправительственных организаций и представители СМИ, выполняющие задания Запада, это люди, попирающие национальные интересы и независимое будущее Грузии. Именно так на глазах у всего мира происходил государственный переворот в Украине в 2004 и 2014 годах. И сегодня судьба Украины известна всем. В Грузии же протестуют те, кто хочет вести страну по украинскому пути. Финансируемые Западом НПО пытаются разрушить Грузию, устроить государственный переворот и свергнуть законно избранное правительство.

Как нужно бороться с западными грантоедами наглядно и причем весьма успешно демонстрирует Азербайджан. Из страны выдворены западные НПО, которые обогащались за счет незаконных финансовых источников. Остались разве что несколько радикальных феминисток и пара сторонников нетрадиционных ценностей. Основная часть антиазербайджанских элементов сидит за рубежом и работает под контролем французских и армянских спецслужб. Оскорбление Азербайджана и предательство страны - вот в чем заключается деятельность этих изменников Родины. Пример Азербайджана показывает, что успешная борьба с вмешательством извне возможна только при сильной государственной воле, эффективной правовой базе и поддержке гражданского общества. Ограничение влияния недружественных сил, работа с общественным мнением и продвижение правдивого имиджа страны за рубежом - ключевые шаги на пути к защите национального единства и суверенитета.

Несолоно хлебавши в Азербайджане, Запад теперь пытается закрепиться в Грузии через механизм финансирования НПО, организовать гражданское сопротивление этому и довести процесс до гражданской войны. На идеологической основе национальная идентичность, история и традиции грузинского народа отодвигаются на второй план и заменяются ЛГБТ-пропагандой. Один из ключевых аспектов нынешнего кризиса - это попытка подрыва национальной идентичности Грузии. Распространение идеологий, чуждых традициям и ценностям страны, вызывает острый общественный отклик. За ширмой западных грантов скрываются механизмы давления, направленные на разрушение многовекового наследия грузинского народа. Однако большая часть грузинского общества осознает важность сохранения своих корней. В то время как западные НПО стремятся внедрить свои ценности, значительная часть граждан выражает поддержку традиционной культуре и ставит под сомнение намерения таких организаций.

План Запада весьма прост - это повторение украинского сценария 2014 года в Грузии - то есть провоцирование уличных драк, насилия в отношении полиции. С этой целью в Тбилиси завезено большое число вооруженных провокаторов из балканских стран, Балтии и Восточной Европы. Не исключено, что эти группы будут расстреливать протестующих, а затем все скинут на грузинское правительство. Подобные сценарии создают серьёзные угрозы для Грузии и влекут за собой высокую цену для мирного населения.

На фоне происходящего поведение посла ЕС в Грузии не оставляет никакого оправдания. "Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский распространяет дезинформацию о том, что якобы "Грузия прекращает процесс евроатлантической интеграции на четыре года". На самом деле власти подчеркнули, что они будут тщательно следить за выполнением соглашения об ассоциации, и к 2028 году 90% положений соглашения будут выполнены", - отмечается в заявлении правящей партии "Грузинская мечта". Фактически, посол ЕС открыто вмешивается во внутренние дела Грузии и ведет гибридную войну против демократически избранного правительства.

Втягивание Западом Грузии в политический хаос неприемлемо для Азербайджана, поскольку такой сценарий представляет угрозу стабильности на Южном Кавказе. Ухудшение ситуации в Грузии может отрицательно сказаться на безопасности и экономическом сотрудничестве стран региона и поставить под угрозу стратегически важные проекты, такие как Трансанатолийский газопровод (TANAP), Южный газовый коридор, а также транспортные маршруты, включая железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс. Грузия выступает в роли транзитного хаба, через который проходят стратегически важные маршруты поставок энергоресурсов и товаров. В случае политического кризиса или обострения ситуации в стране это неизбежно скажется на работе инфраструктуры, создавая риски для поставок газа и нефти. Нарушение работы транспортных коридоров может привести к значительным экономическим убыткам не только для Грузии и Азербайджана, но и стран ЕС. Понимают ли европейские государства, что потрясения в Грузии в конечном итоге обернутся финансовыми потерями для них самих же?

Сохранение политической стабильности в Грузии является не только национальной задачей, но и важным условием для успешного развития Южного Кавказа. Азербайджан продолжает выступать за укрепление сотрудничества с Грузией и всеми странами региона, подчеркивая важность стабильности для общего процветания. Стабильность Грузии имеет не только экономическое, но и стратегическое значение для Азербайджана и любые попытки дестабилизации воспринимаются как угроза устойчивости региона, которая может повлиять на долгосрочные перспективы сотрудничества и интеграции.