Биньямин Нетаньяху перенес операцию

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в минувшее воскресенье провели операцию по удалению предстательной железы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей больницы.

Согласно заявлению канцелярии премьера, отмечает агентство, "операция Нетаньяху прошла успешно и без осложнений", он "в полной боевой готовности" и был доставлен в подземное реабилитационное отделение, укрепленное на случай возможных ракетных атак.

Заведующий урологическим отделением иерусалимского медицинского центра "Хадасса" доктор Офер Гофрит заявил, что "не было никаких опасений" по поводу онкологии или злокачественных новообразований.

Ранее мы сообщали, что Биньямин Нетаньяху в воскресенье перенесет операцию по удалению предстательной железы.