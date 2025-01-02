Маск назвал причину взрыва Tesla у башни Трампа

Взрыв электропикапа Cybertruck возле входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе не связан с самим автомобилем.

Как передает Day.Az, об этом написал в своем X основатель Tesla Илон Маск.

По словам бизнесмена, на момент ЧП "вся телеметрия транспортного средства была положительной", а взрыв был вызван "очень большим количеством фейерверков и/или бомбой" в кузове машины. Маск добавил, что автомобиль был арендован. О найденной в машине пиротехнике сообщал источник ABC, знакомый с расследованием.

Предприниматель допускает, что происшествие в Лас-Вегасе и теракт в Луизиане могут быть связаны. По словам Маска, и Cybertruck, и Ford F-150, наехавший на толпу в Новом Орлеане в новогоднюю ночь, были взяты в аренду при помощи сервиса Turo.

Как рассказывали в полиции Лас-Вегаса, автомобиль заехал на парковочную зону отеля и взорвался. В результате водитель погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Власти расследуют произошедшее как потенциальный террористический акт.

Ранее мы сообщали, что рядом с башней Trump Tower в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck.