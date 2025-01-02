Что известно о личности, совершившем теракт в Новом Орлеане?

Совершивший теракт в Новом Орлеане 42-летний Шамсуддин Джаббар был сотрудником консалтинговой компании Deloitte.

Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление компании, Джаббар работал в Deloitte с 2021 года. В сообщении подтверждается, что он был штатным сотрудником фирмы, передает Day.Az.

Издание Wall Street Journal получило доступ к профилю Джаббара на портале Deloitte, где указано, что осенью 2024 года он занимал должность "ведущего специалиста по решениям". В числе интересов на своей рабочей странице он упомянул охоту и молитву, а также цитировал Коран. 24 декабря 2024 года Джаббар опубликовал сообщение, что находится вне рабочего места и собирается вернуться после 1 января 2025 года, когда и был совершен теракт. На данный момент его профиль на портале компании деактивирован.

Напомним, что в Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу. Изначально сообщалось, что как минимум 10 человек стали жертвами, позднее число увеличилось до 15. Помимо них, еще 35 человек пострадали. Подозреваемого в наезде на толпу в Новом Орлеане зовут 42-летний Шамсуд Дин Джаббар.