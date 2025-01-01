https://news.day.az/world/1720013.html Автомобиль наехал на толпу в США - много жертв - ВИДЕО По меньшей мере 10 человек погибли, 30 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в городе Новый Орлеан (штат Луизиана). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил со ссылкой на полицию телеканал ABC News. По предварительным данным, водитель намеренно въехал в толпу. Подозреваемый находится на свободе.
Автомобиль наехал на толпу в США - много жертв - ВИДЕО
По меньшей мере 10 человек погибли, 30 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в городе Новый Орлеан (штат Луизиана).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил со ссылкой на полицию телеканал ABC News.
По предварительным данным, водитель намеренно въехал в толпу. Подозреваемый находится на свободе.
Муниципальные власти города подтвердили гибель по меньшей мере 10 человек и ранении еще 30. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
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