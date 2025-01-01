Автомобиль наехал на толпу в США

По меньшей мере 10 человек погибли, 30 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в городе Новый Орлеан (штат Луизиана).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил со ссылкой на полицию телеканал ABC News.

По предварительным данным, водитель намеренно въехал в толпу. Подозреваемый находится на свободе.

Муниципальные власти города подтвердили гибель по меньшей мере 10 человек и ранении еще 30. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.