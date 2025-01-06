https://news.day.az/world/1720765.html В Иране произошло землетрясение На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера. Как передает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространил Сейсмологический центр Ирана.
В Иране произошло землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера.
Как передает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространил Сейсмологический центр Ирана.
Отметим, что Earthquakenews Today, которая ведет мониторинг подземных толчков и землетрясений, несколько дней назад сообщила о землетрясении магнитудой 4,3 балла в 62 километрах от иранского города Бандар-Аббас.
О каких-либо разрушениях или потерях не сообщается.
Ранее мы сообщали, что в Турции произошло землетрясение.
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