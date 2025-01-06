В Иране произошло землетрясение

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера.

Как передает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространил Сейсмологический центр Ирана.

Отметим, что Earthquakenews Today, которая ведет мониторинг подземных толчков и землетрясений, несколько дней назад сообщила о землетрясении магнитудой 4,3 балла в 62 километрах от иранского города Бандар-Аббас.

О каких-либо разрушениях или потерях не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Турции произошло землетрясение.