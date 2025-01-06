Еще одно землетрясение в Иране

На юге Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По информации, эпицентр подземных толчков находился примерно в 139 км к югу от города Шираз с населением около 1,25 миллиона человек, а очаг залегал на глубине 19 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, что ранее в стране произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера.