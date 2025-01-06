https://news.day.az/world/1720991.html Еще одно землетрясение в Иране На юге Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. По информации, эпицентр подземных толчков находился примерно в 139 км к югу от города Шираз с населением около 1,25 миллиона человек, а очаг залегал на глубине 19 км.
Еще одно землетрясение в Иране
На юге Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
По информации, эпицентр подземных толчков находился примерно в 139 км к югу от города Шираз с населением около 1,25 миллиона человек, а очаг залегал на глубине 19 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Напомним, что ранее в стране произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера.
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