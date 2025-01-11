Раскрыта причина дефицита воды в Лос-Анджелесе

Проблемы с водой в пожарных гидрантах охваченного лесными пожарами Лос-Анджелеса (штат Калифорния) были вызваны огромной нагрузкой на систему водоснабжения. Об этом сообщила в пятницу журналистам на брифинге в Белом доме глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям при Министерстве внутренней безопасности США Диэнн Крисуэлл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ее попросили прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Лос-Анджелес столкнулся с дефицитом воды в пожарных гидрантах. "Как мне сообщили, это была перегрузка системы", - отметила Крисуэлл.

"Одновременно произошло так много пожаров. Множество пожарных расчетов задействовали систему водоснабжения для тушения этих пожаров, и это привело к [значительной] нагрузке на систему, а для ее восстановления требуется время", - добавила она. Глава агентства подчеркнула, что есть возможность тушить пожары с помощью самолетов и с задействованием пожарных машин с водяными цистернами.

Как сообщила газета The Washington Post, система гидрантов в Калифорнии оказалась не готова к борьбе с масштабными пожарами, охватившими округ Лос-Анджелес. Один из пожарных рассказал изданию, что наткнулся на четыре пустых гидранта. Его коллеги были вынуждены поехать за водой в другой район города.

Недавно в сети появились кадры масштабов разрушений от крупнейших лесных пожаров в Лос-Анджелесе.