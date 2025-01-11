Турция отвергла предложение Парижа

Турция решительно отвергла предложение о размещении французских войск вдоль сирийской границы для создания безопасной зоны, призванной ослабить напряженность в отношениях с Сирийскими демократическими силами (SDF), которые Анкара считает террористической организацией.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге для представителей местных и международных СМИ.