https://news.day.az/world/1722134.html Турция отвергла предложение Парижа Турция решительно отвергла предложение о размещении французских войск вдоль сирийской границы для создания безопасной зоны, призванной ослабить напряженность в отношениях с Сирийскими демократическими силами (SDF), которые Анкара считает террористической организацией.
Турция отвергла предложение Парижа
Турция решительно отвергла предложение о размещении французских войск вдоль сирийской границы для создания безопасной зоны, призванной ослабить напряженность в отношениях с Сирийскими демократическими силами (SDF), которые Анкара считает террористической организацией.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге для представителей местных и международных СМИ.
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