Фидан раскритиковал политику Франции

Малые страны Европы не приносят ни себе, ни региону никакой пользы, участвуя в операциях под прикрытием США и делая последующие заявления.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге для представителей местных и международных СМИ.

"Если эти страны могут самостоятельно проводить операции в регионе или размещать там свои военные силы без поддержки США, пусть продемонстрируют это. Но мы знаем, что они на это не способны", - заявил министр.

Отвечая на вопросы журналистов о поддержке США и Францией курдских сил на севере Сирии, Фидан отметил, что основным собеседником Анкары по этим вопросам является Вашингтон.

"Мы открыто игнорируем страны, которые пытаются продвигать свои интересы, используя силу США и прячась за их спиной. Обсуждать этот вопрос мы будем с США, а не с теми, кто скрывается за ними", - подчеркнул он.

Хакан Фидан также призвал Францию забрать своих граждан, связанных с "ИГ", которые содержатся в лагерях и тюрьмах на севере Сирии.

"Если Франция считает этих людей своими гражданами по Конституции, то должна забрать их, привезти в свою страну, поместить в свои тюрьмы и судить в своих судах. Нельзя держать их в тюрьмах, которыми управляют другие террористические организации, такие как YPG, и при этом заявлять о своей поддержке", - заявил глава МИД Турции.