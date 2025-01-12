Число погибших в результате пожаров в Калифорнии увеличилось

Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 16 человек. Об этом сообщает американский телеканал NBC News, ссылаясь на информацию властей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стихия бушует в Калифорнии с 7 января. Предписание покинуть свои дома получили порядка 130 тысяч жителей.

В настоящее время в американском штате зафиксированы в общей сложности шесть крупных пожаров. При этом сотрудники пожарных служб сталкиваются с серьезным трудностями при тушении пожаров. В частности, на округ Лос-Анджелес обрушилось разрушительное огненное торнадо.