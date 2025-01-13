Колонна Tesla Cybertruck направляется на помощь в Лос-Анджелес

Илон Маск, известный американский миллиардер и генеральный директор Tesla, сообщил о задержках в поставках Cybertruck, объяснив их использованием автомобилей для помощи жителям, пострадавшим от разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе, передает Day.Az.

"Мы приносим извинения тем, кто ожидал поставки Cybertruck в Калифорнию в ближайшие дни", - написал Маск в соцсети Х.

По словам Маска, электрокары участвуют в операции в качестве мобильных базовых станций, которые обеспечивают энергоснабжение терминалов Starlink, обеспечивая интернет-связь в зоне бедствия.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе, о которых стало известно 8 января, продолжаются до сих пор. Сильный ветер продолжает разжигать огонь, а спасатели сталкиваются с нехваткой воды для тушения. В связи с катастрофой в штате введён режим стихийного бедствия. Прогнозируемый ущерб от пожаров оценивается в 52-57 миллиардов долларов, а более 12 300 зданий было уничтожено.

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