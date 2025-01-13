Элитный район Лос-Анджелеса после пожара

Элитный район Лос-Анджелеса Малибу после пожара.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрых видно, как Малибу, элитный район Лос-Анджелеса, сильно пострадал от пожара. Десятки роскошных особняков, стоимость которых исчислялась миллионами долларов, были уничтожены огнем.

Ранее мы сообщали, что в Лос-Анджелесе пожар уничтожил один из самых дорогих домов в США