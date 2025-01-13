https://news.day.az/world/1722440.html Элитный район Лос-Анджелеса после пожара - ВИДЕО Элитный район Лос-Анджелеса Малибу после пожара. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрых видно, как Малибу, элитный район Лос-Анджелеса, сильно пострадал от пожара. Десятки роскошных особняков, стоимость которых исчислялась миллионами долларов, были уничтожены огнем.
Элитный район Лос-Анджелеса после пожара - ВИДЕО
Элитный район Лос-Анджелеса Малибу после пожара.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрых видно, как Малибу, элитный район Лос-Анджелеса, сильно пострадал от пожара. Десятки роскошных особняков, стоимость которых исчислялась миллионами долларов, были уничтожены огнем.
Ранее мы сообщали, что в Лос-Анджелесе пожар уничтожил один из самых дорогих домов в США
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