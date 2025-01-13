В Лос-Анджелесе пожар уничтожил один из самых дорогих домов в США

Один из самых дорогих особняков в США и самый роскошный дом в Пасифик-Палисейдс был уничтожен лесными пожарами, охватившими значительную часть Лос-Анджелеса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, пламя полностью разрушило особняк стоимостью 125 миллионов долларов, оставив после себя лишь обгоревшие балки и груды обломков на месте некогда ухоженных садов.

Этот дом с 18 спальнями принадлежал 29-летнему Остину Расселу, руководителю компании Luminar Technologies. На момент пожара особняк сдавался в аренду за внушительную сумму - 450 000 долларов в месяц.

Интересно, что в 2023 году этот футуристический дом стал съемочной площадкой популярного сериала HBO "Наследники". В четвертом сезоне он "сыграл" роскошную резиденцию, в которой жили персонажи сериала - братья и сестры Рой.

Лесной пожар, охвативший обширные территории Пасифик-Палисейдс и Малибу, продолжает бушевать. На данный момент удалось взять под контроль лишь 8% огня. Стихия уже уничтожила более 10 000 зданий, забрала жизни не менее 16 человек и нанесла ущерб значимым объектам, включая исторический мотель Topanga Ranch, некогда принадлежащий медиамагнату и политику Уильяму Рэндольфу Херсту.

Среди разрушенных домов оказался и знаменитый особняк Остина Рассела, известного как одного из самых молодых миллиардеров мира. В 2021 году этот дом, приобретенный им за 83 миллиона долларов, привлек внимание прессы, так как покупка сначала была анонимной, а самого владельца называли "загадочным криптомиллиардером".

Остин Рассел стал миллиардером в 25 лет после выхода акций его компании Luminar Technologies на биржу в 2020 году. Свою карьеру он начал еще в 17 лет, основав компанию, которая специализируется на лидарах и системах машинного зрения для беспилотных автомобилей. Покинув Стэнфорд через три месяца после поступления, он полностью посвятил себя развитию бизнеса.

Особняк, уничтоженный пожаром, считался шедевром архитектуры и дизайна. В нем было 18 спален, шесть ванных комнат, кухня, разработанная для профессиональных поваров, и домашний театр на 20 мест. Одной из его особенностей была раздвижная крыша, позволяющая наслаждаться видом звездного неба, а в подвале находился винный погреб с системой поддержания температуры.

Этот дом также запомнился как съемочная площадка популярного сериала HBO "Наследники". В его роскошных интерьерах разворачивались сцены с участием главных героев - Кендалла, Романа и Шивы Рой.

Сегодня от великолепного здания остались лишь обугленные балки, разрушенные сады и бассейн, превращенный в наполненную черной водой яму. Даже современные технологии, такие как сканер сетчатки у входа в спальню, полностью уничтожены огнем.

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