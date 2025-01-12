https://news.day.az/world/1722274.html Престижный район Малибу в огне - ВИДЕО Престижный район Малибу догорает в Лос-Анджелесе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Престижный район Малибу в огне - ВИДЕО
Престижный район Малибу догорает в Лос-Анджелесе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее сообщалось, что из-за усиления пожаров в Калифорнии объявили эвакуацию из музея Гетти - одного из самых посещаемых в США.
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