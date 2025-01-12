Престижный район Малибу в огне

Престижный район Малибу догорает в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее сообщалось, что из-за усиления пожаров в Калифорнии объявили эвакуацию из музея Гетти - одного из самых посещаемых в США.