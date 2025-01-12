В Калифорнии объявили эвакуацию из известного музея

Из-за усиления пожаров в Калифорнии объявили эвакуацию из музея Гетти - одного из самых посещаемых в США. Об этом сообщает The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, эвакуирован персонал Центра Гетти, который включает музей с картинами Рубенса, Рембрандта, Дега, Моне и многих других мастеров. В помещениях остались только сотрудники службы безопасности.

Газета напоминает, что в 2017 году часть территории музея загорелась, однако экспозиция не пострала. Причиной этого стала система защиты: здание музея построено из бетона и облицовано травертином, а территория вокруг него обсажена акациями. Также на территории комплекса работают разбрызгиватели и имеется резервуар с водой.