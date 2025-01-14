В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон летит в Ливан спасать собственное лицо

Day.Az представляет публикацию:

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу прибудет с визитом в Ливан и намерен провести переговоры с новым президентом страны Джозефом Ауном, пишут СМИ.

Интересно, что Макрон очень, ОЧЕНЬ спешит: Аун был избран только несколько дней назад: 9 января парламент Ливана с 13-й попытки избрал нового главу государства, при том, что полномочия его предшественника, Мишеля Ауна истекли еще в октябре 2022 года. (Мишель, кстати, не имеет к новому президенту никакого отношения, они просто однофамильцы).

Так вот Аун только избрался - а уже попал в объятия неуемного французского президента. Макрон и звонил ему, и поздравлял в соцсетях, и пообещал вечную дружбу и поддержку... В общем, вел себя так, что Николу Пашиняну пора бы задуматься, а не нашел ли Макрон себе новую любимую игрушку.

Но как и в случае с Арменией, у большой французской любви есть вполне банальные, деловые причины. Армения нужна Макрону для игры в геополитику, а Ливан - это последняя надежда сохранить лицо в многолетнем, жесточайшем внешнеполитическом позоре. "Мудрая политика" Макрона привела к тому, что Париж постепенно сдавал позиции во всех своих бывших африканских колониях. Эти отрицательные эффекты копились, копились, и в какой-то момент привели к взрыву: одна за одной страны Африки стали разрывать форматы сотрудничества с Парижем, закрывать французские военные базы, выводить французские войска, пересматривать контракты для французских корпораций, а Алжир, например, пошел дальше всех, и вообще сменил второй язык в стране с французского на английский. К слову, Франция управляла Ливаном почти 30 лет в прошлом веке, так что Макрон будет пытаться снова установить свой "протекторат" над этой территорией.

Разодранный кризисом, междоусобицами и ворохом проблем Ливан - это последний шанс для Эмманюэля Макрона хоть где-нибудь оставить за собой контроль. Стране нужны инвестиции, масштабные программы помощи и восстановления. Нет никаких сомнений, что Макрон попытается влить туда как можно больше сил и средств для того, чтобы хоть где-нибудь после него еще остались следы французского влияния.

Пока что в Африке и на Ближнем Востоке французов запоминают только по тому, как быстро они бегут.