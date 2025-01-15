Генсек НАТО призвал членов альянса переключить мышление на военное время

Для предотвращения войны странам-членам Североатлантического альянса необходимо переключить мышление на военное время.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это означает еще больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство", - сказал глава военного блока.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что страны НАТО намерены работать над тем, чтобы обеспечить себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтийского моря.