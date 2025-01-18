В США начнутся массовые депортации мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести масштабный иммиграционный рейд в Чикаго во вторник, 21 января, на следующий день после его инаугурации.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на четыре источника.

Антиммиграционный рейд продлится всю неделю. Для его проведения иммиграционная и таможенная полиция США задействует 100-200 сотрудников.

Целью рейда станут нелегальные мигранты с криминальным прошлым, которые нарушили правила вождения и другие законы, не слишком серьезные для преследования, по мнению предыдущей администрации Джо Байдена, пишет WSJ.

Собеседники издания рассказали, что если полицейские при арестах преступников заметят других мигрантов, находящихся в стране незаконно, их тоже задержат.

Команда Трампа выбирала среди нескольких городов, где провести операцию первого дня, чтобы показать пример населенным пунктам, называемым "городами-убежищами" - кроме Чикаго это Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл и другие. Там действуют более лояльные к мигрантам правила.

Соратники республиканца остановились на Чикаго в связи с большим количеством мигрантов, а также из-за публичной вражды Трампа с мэром-демократов Брэндоном Джонсоном.

"Мы начнем прямо здесь, в Чикаго, штат Иллинойс. И если мэр Чикаго не захочет помочь, он может отойти в сторону. Но если он будет нам мешать, если он сознательно укрывает или скрывает нелегальных иммигрантов, я буду преследовать его по закону", - предупредил в декабре на праздничной вечеринке Том Хоман, курирующий в новой администрации за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов.

Его должность неофициально именуется "царем границы".

По информации WSJ, команда избранного президента обдумывает, как еще повлиять на "города-убежища". Среди вариантов - создание краткосрочных центров содержания под стражей, которые будут открыты вблизи крупных городов, где проживает большинство нелегальных иммигрантов в США.

Ранее мы сообщали, что Трамп перенес место инаугурации.