Трамп перенес место инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что из-за низких температур в Вашингтоне его инаугурационная речь и церемония принесения присяги 20 января пройдут в Ротонде Капитолия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

"Я не хочу, чтобы кто-либо пострадал в этих опасных условиях. Это будет красивое и безопасное мероприятие, особенно для нашей большой телевизионной аудитории!" - написал Трамп. В Вашингтоне 20 января прогнозируется до -12 градусов Цельсия.

Прямая трансляция инаугурации будет организована на арене Capital One, где также пройдет парад. После принесения присяги Трамп пообещал присоединиться к собравшимся на арене. Остальные мероприятия, включая митинг 19 января и три бала 20 января, пройдут по графику.