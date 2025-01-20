https://news.day.az/world/1724218.html Трамп будет стремиться быть миротворцем Трамп в инаугурационной речи заверил, что на посту президента США будет стремится быть миротворцем. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса - Ротонде.
Трамп будет стремиться быть миротворцем
Трамп в инаугурационной речи заверил, что на посту президента США будет стремиться быть миротворцем.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса - Ротонде.
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