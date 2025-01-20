Трамп прибыл на церемонию инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в конгресс на церемонию инаугурации. Об этом сообщает Day.Az.

Трамп поехал в конгресс после встречи с уходящим с поста президента США Джо Байденом в Белом доме.

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19:33

В США стартовали мероприятия, приуроченные к церемонии инаугурации избранного президента Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, в 09:30 по местному времени (18:30 по Баку) начались выступления объединенного хора университетов Небраски и Линкольна. После этого стартует официальная часть церемонии, на которой присягу сначала принесет Вэнс.

В 12:00 по восточному времени (21:00 по Баку) Трамп будет приведен к присяге и выступит с инаугурационной речью, в которой назовет цели его администрации на ближайшие четыре года.

После инаугурационной речи Трампа ушедший президент Джо Байден в соответствии с традицией, как ожидается, покинет церемонию на вертолете.

Затем Трамп в президентской комнате в здании Капитолия подпишет ряд ключевых документов. В частности, Трамп заявлял о планах в первый же день на посту главы государства подписать серию указов, регулирующих различные сферы - от безопасности границ до добычи нефти и газа.

После этого президент с супругой отправятся на обед, который организует Объединенный комитет Конгресса США по инаугурационным церемониям.

В 15:00 по местному времени (00:00 по Баку) начнется парад в честь инаугурации президента. Изначально планировалось, что он пройдет от здания Капитолия по улице Пенсильвания-авеню до Белого дома, однако из-за непогоды его перенесли в спортивно-развлекательный комплекс "Кэпитал Уан-арена".

После этого Трамп вернется в Белый дом, где в Овальном офисе также подпишет еще ряд документов.

Затем президент посетит три бала, где, как ожидается, выступит с речами.

На инаугурации будут присутствовать члены семей Трампа и Вэнса и уходящие с должностей Байден с супругой и вице-президент Камала Харрис с супругом. Кроме того, ожидается, что инаугурацию посетят экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший с женой Лорой.