Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой

Официально вступивший в должность президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом сообщает телеканал CNN в своей текстовой трансляции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня я планирую подписать ряд исторических указов, с помощью которых мы начнем полное восстановление США и настоящую революцию здравого смысла. Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе и направляю туда наши войска", - отметил республиканец.

Недавно сообщалось, что Трамп поставил ультиматум ЕС по закупкам американских нефти и газа.