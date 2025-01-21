Трамп поставил ультиматум ЕС по закупкам американских нефти и газа

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам Европейского союза введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"И, вы знаете, у нас дефицит с Европейским союзом около $300 млрд. И поэтому мы это выправим или пошлинами, или же им нужно будет покупать нашу нефть. Что они могут сделать, так это [закупать] наши нефть и газ. Той вещью, с помощью которой они могут быстро наверстать [торговый дисбаланс], является покупка наших нефти и газа", - сказал он, подписывая вечером 20 января в Белом доме несколько указов.

Ранее США вышли из ВОЗ и Парижского климатического соглашения.