https://news.day.az/world/1724242.html США вышли из ВОЗ и Парижского климатического соглашения Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов, это решение может негативно повлиять на глобальную систему здравоохранения и осложнить борьбу с будущими пандемиями, передает Day.Az.
США вышли из ВОЗ и Парижского климатического соглашения
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов, это решение может негативно повлиять на глобальную систему здравоохранения и осложнить борьбу с будущими пандемиями, передает Day.Az.
Кроме того, Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения в первые часы своего нового президентского срока. Это уже второй раз, когда Трамп инициирует выход из международного пакта, направленного на борьбу с глобальным потеплением.
Как мы сообщали ранее, 20 января Трамп вступил в должность президента США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре