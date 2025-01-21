США вышли из ВОЗ и Парижского климатического соглашения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов, это решение может негативно повлиять на глобальную систему здравоохранения и осложнить борьбу с будущими пандемиями, передает Day.Az.

Кроме того, Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения в первые часы своего нового президентского срока. Это уже второй раз, когда Трамп инициирует выход из международного пакта, направленного на борьбу с глобальным потеплением.

Как мы сообщали ранее, 20 января Трамп вступил в должность президента США.