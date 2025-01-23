Трамп закрыл южную границу США для нелегалов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке въезда нелегальных мигрантов через южную границу и их высылке, сообщили в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на kommersant.ru.

Дональд Трамп также ограничил право мигрантов, попавших на территорию страны через южную границу, оставаться там под предлогом поиска убежища.

Он поручил министерству внутренней безопасности, Минюсту и Госдепартаменту принять меры для выдворения нелегалов, въезжающих в США с юга.

Ранее сообщалось, что США направят тысячи военных на границу с Мексикой.