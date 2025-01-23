Постпредом США при ЕС может стать бывший глава ресторанной сети

Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего главу сетей фастфуда Hardee's и Carl's Jr. Эндрю Паздера на пост постоянного представителя страны при Европейском союзе (ЕС). Об этом американский лидер объявил на странице в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я рад сообщить, что Эндрю Паздер станет следующим послом США в Евросоюзе. Энди - успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель", - написал американский лидер.

Ранее сообщалось, что Трамп закрыл южную границу США для нелегалов.