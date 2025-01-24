Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к оппозиции и призвал "не играть в политику" в связи с трагедией на горнолыжном курорте. Свои заявления турецкий лидер сделал в ходе выступления в Малатье, передает Hürriyet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не считаем правильным играть в политику перед лицом такого печального события. Вступать с кем-то в ссору было бы неуважением к скорбящим семьям", - подчеркнул президент Турции.

Также Эрдоган добавил, что в настоящее время проводятся все необходимые расследования. Турецкий лидер подчеркнул, что те, кто причинил эту боль турецкому народу из-за халатного отношения к своим обязанностям, ответят перед судом. В ходе расследований четырнадцать человек были задержаны.

Как сообщало агентство Reuters, возмущение по поводу предполагаемых нарушений правил безопасности в 12-этажном отеле в Турции переросло в политическое столкновение между правительством и местными властями, находящимися под контролем оппозиции. По данным агентства, оппозиционный муниципалитет Болу и национальное министерство туризма обвинили друг друга в отсутствии мер пожарной безопасности, при этом каждая сторона возлагала ответственность за произошедшее друг на друга.

21 января в отеле Grand Kartal, который находится на популярном горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел разрушительный пожар. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей, включая семьи с детьми, которые приехали на отдых во время школьных каникул. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам.