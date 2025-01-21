https://news.day.az/world/1724259.html Сильный пожар в турецком отеле - есть погибшие - ВИДЕО В Турции в одном из отелей на территории горнолыжного курорта Карталкая, расположенного в районе Болу, произошел пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, в результате пожара погибли 3 человека, 21 получил травмы. Двое из погибших погибли в результате падения с высоты.
Сильный пожар в турецком отеле - есть погибшие - ВИДЕО
В Турции в одном из отелей на территории горнолыжного курорта Карталкая, расположенного в районе Болу, произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, в результате пожара погибли 3 человека, 21 получил травмы. Двое из погибших умерли в результате падения с высоты.
Губернатор провинции Болу Абдулализ Айдын сообщил в эфире телеканала, что погибшие и пострадавшие являются местными гражданами.
По предварительным данным, пожар возник около 04:00 по бакинскому времени на крыше семиэтажной гостиницы и быстро охватил все здание.
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