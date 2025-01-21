Сильный пожар в турецком отеле

В Турции в одном из отелей на территории горнолыжного курорта Карталкая, расположенного в районе Болу, произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, в результате пожара погибли 3 человека, 21 получил травмы. Двое из погибших умерли в результате падения с высоты.

Губернатор провинции Болу Абдулализ Айдын сообщил в эфире телеканала, что погибшие и пострадавшие являются местными гражданами.

По предварительным данным, пожар возник около 04:00 по бакинскому времени на крыше семиэтажной гостиницы и быстро охватил все здание.