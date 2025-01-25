В Конье продолжается разбор завалов обрушившегося дома

В Конье продолжается разбор завалов обрушившегося трехэтажного дома, передает Day.Az.

Напомним, что ЧП случилось 24 января в районе Селчук турецкого города Конья.

Информации о погибших пока нет, причины обрушения здания уточняются.