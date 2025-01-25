https://news.day.az/world/1725346.html В Конье продолжается разбор завалов обрушившегося дома - ВИДЕО В Конье продолжается разбор завалов обрушившегося трехэтажного дома, передает Day.Az. Напомним, что ЧП случилось 24 января в районе Селчук турецкого города Конья. Информации о погибших пока нет, причины обрушения здания уточняются.
В Конье продолжается разбор завалов обрушившегося дома - ВИДЕО
В Конье продолжается разбор завалов обрушившегося трехэтажного дома, передает Day.Az.
Напомним, что ЧП случилось 24 января в районе Селчук турецкого города Конья.
Информации о погибших пока нет, причины обрушения здания уточняются.
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