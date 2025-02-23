Автор: Лейла Таривердиева

В субботу, 22 февраля, в Париже прошла манифестация за выход Франции из Евросоюза и НАТО.

Акция была инициирована лидером французской партии "Патриоты" Флорианом Филиппо. Еще в декабре он призвал Францию к выходу из ЕС в ответ на решение Европейского суда, обязывающее Париж выплачивать пособия семьям нелегальных мигрантов. Напомним, что ЕСПЧ аннулировал французский закон, согласно которому иностранные граждане обязаны подтверждать регулярный въезд детей во Францию для получения пособий. Филиппо назвал это нарушением суверенитета Франции и возмутился тем, что право ЕС превалирует над национальным законодательством и даже над Конституцией. Frexit (выход Франции из ЕС) - это единственный способ "прекратить безумие", написал он в соцсети Х.

Накануне идея Филлипо была подхвачена и подтверждена сотнями французов, устроивших шествие в Париже. Участники шествия, начавшегося на площади Пале-Роял, несли в руках плакаты с надписями "Хватит с нас Европы", "Стоп НАТО" и другие, а также выкрикивали различные лозунги. А сам инициатор демонстративно разорвал флаг Евросоюза.

Хотя призыв к Frexit прозвучал еще в прошлом году, идея перешла в практическую плоскость именно сейчас вовсе не случайно. Толчком для всплеска эмоций, думается, послужила многосторонняя встреча, прошедшая 17 февраля в Елисейском дворце по инициативе Эмманюэля Макрона. Напомним, что лидеры восьми стран ЕС и представители руководящих структур Евросоюза собрались для обсуждения темы Украины на фоне переговоров Россия-США, проходивших в Эр-Рияде и планов личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. В ОАЭ обсуждалась судьба Украины без участия самой украинской стороны и Евросоюза.

Маленький "Наполеон" Макрон подбил соратников по ЕС на встречу, которая показала бы, что старушка-Европа все еще чего-то стоит и не позволит диктовать себе правила. Однако все вышло по знаменитой формуле: хотели как лучше, а вышло как всегда. И даже хуже, чем как всегда. Идея Макрона, непродуманная и поспешная, только продемонстрировала слабость Европы и шаткость целостности ЕС. Благодаря недальновидности и дипломатической бездарности президента Франции участники встречи превратились в посмешище.

Сегодня многие обращают внимание на то, что за столом в Елисейском дворце сидели бессильные руководители европейских организаций и непопулярные лидеры Франции и Германии. В обеих этих странах их главы имеют низкие рейтинги, а в политических кругах звучат четкие призывы к выходу из Евросоюза. Макрон и Шольц - это, как считают эксперты, "уходящая натура", прошлое, которое уходит. Сегодня, особенно в свете кульбитов международной геополитики, нужно мыслить прагматичнее и уметь скрывать эмоции. Макрону быть посмешищем не привыкать, но на встречу он затащил уважаемых в своих странах политиков, например, премьер-министра Италии. Если вспомнить жалкие и вредоносные усилия президента Франции по посредничеству в армяно-азербайджанском урегулировании и прекращении войны в Украине, то провал его бессмысленной активности в попытке показать Трампу, кто тут главный, можно назвать системным.

Встреча в Елисейском дворце фактически подставила ЕС как интегрирующую организацию. Она стала последней каплей и развязала руки и языки противникам этого европейского объединения. Как ранее заметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, Европейский союз может развалиться за полгода из-за эгоизма Франции и Германии.

Манифестация в субботу стала тревожным предупреждением о слабости скреп, столько десятилетий удерживавших целостность Европейского Союза. Такие политики, как Эмманюэль Макрон, расшатали основы европейской интеграции, показали ее слабость и бессмысленность в сложные времена. Как раз сейчас для ЕС наступил такой сложный момент, когда Европа должна доказать, что способна противостоять заокеанским рискам и сама решать проблемы. Это действительно непростая ситуация, с которой ЕС еще не приходилось сталкиваться. И опасная, потому что популизм и некомпетентность превратили европейские бастионы в решето. Если тон задает такой политик, как Макрон, ничего другого ожидать не стоит.

Требования о Frexit сегодня могут показаться несерьезными. Мол, пара сотен человек - это не тысячи и, тем более, не миллионы. Но не стоит забывать, что и Brexit начинался не с революции. Кстати, интересная деталь - Великобритания в 60-х годах дважды пыталась вступить в ЕС, и оба раза ее кандидатуру блокировал Париж. Франции никогда не нужны были конкуренты.

Несомненно, нынешний президент Франции тоже считает себя вне конкуренции. Он задает тон в Евросоюзе, указывает руководителям евроструктур и лидерам государств, как им действовать. Точнее, пытается это делать, путаясь под ногами, затевая интриги и руша отношения ЕС с важными для них странами, например, с Азербайджаном. Придя к власти, Макрон обещал Европе совсем другую перспективу - ренессанс и стратегическую мощь. Но вышло все наоборот: вместо ренессанса упадок духа и депрессия, вместо стратегической мощи - еще большая зависимость от США. Роль ментора Макрону явно не удалась. И в сегодняшней ситуации странам Евросоюза следует выбрать другого лидера, если интеграционное объединение Европы хочет дожить до своего семидесятилетия.