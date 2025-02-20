Европа больше не в игре - ей указали на дверь

Автор: Лейла Таривердиева

На закрытии Мюнхенской конференции по безопасности ее председатель Кристоф Хойсген не смог сдержать слез, комментируя выдержанное в стиле риторики нынешней американской администрации выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса. Потому что выступление Вэнса показало наличие серьезных трещин в целостности евроатлантической концепции, что является не очень хорошей новостью для Европы.

Международная политика - дама очень непостоянная. У нее много капризов, а настроение меняется совершенно неожиданно и непредсказуемо. Многие аналитики сегодня признают, что еще пару месяцев назад им и в голову не могло прийти, что геополитическая ситуация начнет меняться совсем не в ту сторону, в какую ожидалось. С начала этой недели все изменилось, вектора развития глобальной геополитики сменили направление, вызвав у одних шок, у других чувство торжества, у третьих гомерический смех.

Еще до выборов в США будущий президент Дональд Трамп заявлял о планах немедленно положить конец российско-украинской войне. Эти слова были поняты многими слишком буквально, то есть как давление на Москву с целью справедливого урегулирования проблемы и более широкой помощи Киеву. Все санкции против Москвы, все попытки отрезать ей экономические артерии не принесли результата, и в Европе ждали, что Трамп стукнет по столу кулаком. Однако выяснилось, что Трамп имел в виду совсем не это. Нынешний глава Белого дома - успешный бизнесмен, у него другие методы решения проблем, и даже прекращение войны в Украине он называет сделкой, а не соглашением, не мирным договором, а именно сделкой. Что-то в обмен на что-то. И обмен, судя по всему, будет происходить не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Вашингтоном.

Прошедшие в Эр-Рияде переговоры делегаций России и США расставили все точки над "и". То, что переговоры по прекращению российско-украинской войны прошли без Украины, вызвали нервозность не только в Киеве. В тот же день представители европейского политического бомонда тоже собрались по тому же поводу - обсудить прекращение войны, желая создать некий баланс и показать, что не только Трамп с Путиным в деле, но и Брюссель. Но если взглянуть на фото с обеих встреч, нетрудно будет определить, какая из них имела реальный смысл.

У Европы были шансы еще три года назад остановить разрастание конфликта, она же выбрала ошибочный путь, переоценив свои силы и недооценив возможности другой стороны. Попытка воспользоваться трагедией украинского народа для решения собственных задач завершилась сегодня полным крахом. И не производящее впечатления серьезных обсуждений мероприятие в Париже тому подтверждение.

Президент Франции Макрон убеждает, что эта встреча не является ответом на переговоры в ОАЭ. Ничего подобного. Просто так совпало. Посидели, поговорили, посмеялись. Последнее сторонних наблюдателей особенно удивило - веселые улыбки на лицах, будто собрались на день рождения и кто-то сейчас потушит свечку на тортике. С таким несерьезным настроем обсуждались очень серьезные вопросы. Было заявлено, что лидеры восьми стран Европы готовы в будущем дать гарантии безопасности Украине, но... Как всегда есть "но" - но в зависимости от поддержки со стороны США. Встреча в Елисейском дворце прошла по инициативе Макрона. Этот политик давно и неоднократно пытался взять украинскую тему в свои руки, выдвинуться в лидеры процесса и стать голосом Европы. Никто особо не возражал, но мало кто воспринимал всерьез идеи французского президента. Вероятно, в этом подходе мало что изменилось, потому что встреча не дала результатов. Не было выработано никаких конкретных шагов. Как отмечают европейские СМИ, встреча породила больше новых вопросов, чем дала ответов о том, что Европа предпримет дальше. Лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Испании, Великобритании, Польши и Италии, а также участвовавшие на встрече представители ЕС и НАТО заявили, что ни одна сделка по Украине не должна заключаться за их спиной. Они подтвердили готовность и дальше поддерживать Киев, но не смогли прийти ни к какому решению относительно того, что, собственно, может предложить Европа в качестве гарантий безопасности. Отсутствие единого мнения показывает слабость позиций Европы в ее попытках оппонировать Трампу на украинском треке. Последний уже начал переговоры с Россией, и за столом в Эр-Рияде, судя по всему, царило полное взаимопонимание.

Согласно сообщениям СМИ, Россия и США предложили трехэтапный план мирного урегулирования конфликта. Это - прекращение огня, проведение выборов в Украине и последующее окончательное подписание мирного соглашения. Еще раз напомним, что все это решалось без присутствия украинской стороны. По некоторым сведениям, ей было отказано в участии. Республиканская администрация слишком плотно опекала Киев в его противостоянии с Москвой, и Трамп теперь требует выборов нового президента, с которым и будет разговаривать.

Была проигнорирована и Европа. Без Евросоюза, в принципе, в таком процессе можно и обойтись, так как Европа уже получила не одну красную карточку при попытках играть роль переговорщика и ментора. Она все провалила. Но откровенное игнорирование самой украинской стороны - это нонсенс. И вряд ли это приведет к реальным результатам на земле. Зеленский резонно заявил, что "Украина является самостоятельным государством и имеет право решать свою судьбу самостоятельно". Все правильно, только на решения Киева почти все годы независимости оказывали влияние другие стороны, что и привело Украину к сегодняшнему дню, к оккупации, необратимым потерям, разрухе и еще большей зависимости от внешних игроков. Сегодняшняя ситуация действительно очень трудная. Европа вот-вот выкинет белый флаг перед Трампом, а США восстанавливают отношения с Россией и уже строят совместные планы. Инициативы никому не интересного и ни для кого не важного Макрона - это, скорее, акт самоуспокоения, чем реальный расчет. По всей видимости, на Европу больше не рассчитывает и сам Зеленский. Аналитики склонны полагать, что сегодняшние его надежды связаны больше с Анкарой.

Дональд Трамп на недавней пресс-конференции дал понять, что не против, если военные силы ЕС разместятся в Украине после установления мира. Американского контингента среди них не будет, но если европейцы примут такое решение - прекрасно, он не возражает. Только сомнительно, что европейцы смогут принять решение. Макарон выдвигал идею неоднократно, а потом сам же давал задний ход. Никто из соседей не пожелал присоединиться к этой непродуманной инициативе, а оказаться в пекле в одиночку Франции не было резона. На собрании в Елисейском дворце во вторник снова поднимался этот вопрос в контексте гарантий безопасности Украины. Германия, Италия, Польша и Испания категорически отказались отправлять войска в Украину, несмотря на давление Парижа. За размещение европейских миротворцев выступают Великобритания и Франция. Между тем, автор идеи Макрон в интервью журналистам заявил, что "Франция не намерена отправлять свои войска в Украину". Как все это понять?

Любопытный момент озвучил после встречи в ОАЭ госсекретарь Марко Рубио. Он заявил, что Евросоюз должен быть вовлечен в переговоры, поскольку именно он вводил санкции против России. Похоже, ЕС будет привлечен к делу в качестве ответчика, а не участника переговоров, точнее - сделки. Как сказал Рубио, "Европу в конечном итоге позовут за стол переговоров, чтобы обсудить облегчение санкций для Кремля". То есть, в разрешении конфликта она участвовать не будет, а с ЕС будут требовать отменить санкции. Ранее Трамп уже называл санкции против России ошибкой, хотя и предположил, что они сохранятся до наступления мира. И с этим можно согласиться. Санкции - это вообще не метод решения проблем, они только усугубляют ситуацию, особенно когда вводятся в отношении страны, способной с ними справиться.

Как бы там ни было, войну в Украине нужно заканчивать. Чем дальше, тем больше будет разрушений и потерь. Возможно, то, что происходит сейчас, это хоть и болезненный, но все же выход. Так называемые союзники загнали Украину в тупик, а помочь выйти из него они не способны.

В целом, касательно Украины все ее защитники действовали не прагматично, рассчитывая на какой-то сиюминутный результат. Было допущено много ошибок, которые уже не получится исправить.