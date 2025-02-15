Автор: Байрам Эльшадов

После избрания Дональда Трампа президентом США из Штатов все чаще звучат призывы к Европе обратить внимание на свои корни и традиции, особенно когда речь заходит о демократии, свободах и правовых ценностях. Одним из самых ярких выражений этих настроений стало недавнее выступление вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, настоящей угрозой Европе выступает отход европейцев от их основных ценностей.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, - это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри, отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, общих с США", - сказал Вэнс.

Вице-президент США таким образом раскритиковал бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона, не называя его имени. Вэнс рассказал, что он "недавно выступил по телевидению и выразил радость по поводу того, что румынское правительство отменило результаты всех выборов", и предположил, что "то же самое может произойти и в Германии".

"В течение многих лет мне говорили, что все, что мы финансируем и поддерживаем, делается во имя наших общих демократических ценностей. Все, от нашей политики в отношении Украины до цифровой цензуры, выдается за защиту демократии. Но когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы должны задаться вопросом, придерживаемся ли мы достаточно высоких стандартов", - добавил Вэнс, говоря об отмене результатов первого тура президентских выборов в Румынии.

Действительно, за последние несколько десятилетий Европа продемонстрировала миру, что возможно успешное развитие на основе демократических ценностей, прав человека и рыночной экономики. Европа стала символом прогресса, примером того, как можно сочетать разнообразие культур и народов в рамках единого демократического пространства. Однако исторический опыт учит, что стабильность континента была обеспечена лишь в тех случаях, когда он твердо придерживался принципов свободы, справедливости и правового государства.

Сегодня эти принципы подвергаются испытаниям. Европа сталкивается с новыми вызовами: ростом авторитарных тенденций внутри ряда стран, укреплением евроскептицизма, усилением миграционных потоков, а также влиянием глобальных экономических и политических изменений. Под давлением этих факторов многие страны начинают отступать от демократических норм, что ставит под угрозу весь европейский проект.

Если Европа не вернется к своим традиционным ценностям, она рискует утратить не только политическую целостность, но и свою идентичность. Эксперименты с новыми политическими и правовыми структурами могут оказаться опасными, так как они подрывают доверие граждан к институтам власти и способствуют усилению радикализации общества. Европейский союз, созданный как пример международного сотрудничества на основе общих ценностей, может распасться, если его члены начнут отходить от фундаментальных принципов, таких как верховенство закона и уважение прав человека.

Ультраправые популисты в некоторых странах Европейского Союза используют растущее недовольство среди граждан, чтобы подорвать основы демократии. Они предлагают альтернативу существующим структурам, однако такая альтернатива несет в себе риски: от централизованного контроля до подавления независимых СМИ и политических оппонентов. История показала, что такие подходы в конечном итоге ведут к нестабильности, нарушению прав и свобод граждан.

Необходимость возвращения к основам демократии, справедливости и свободы становится очевидной. Европа должна стремиться к усилению демократических институтов, обеспечению равенства перед законом и защите прав меньшинств. Важно понимать, что успешное будущее континента невозможно без стабильных политических и правовых структур, основанных на принципах взаимного уважения и ответственности.

Сохранение европейской идентичности и роли континента в мире возможно лишь при условии, что Европа будет сохранять свои традиции и ценности, обеспечивая стабильность и процветание для своих граждан. Это требует не только политической воли, но и гражданского активизма, готовности противостоять угрозам и отстаивать принципы демократии.

Сегодняшняя Европа стоит на пороге важного выбора: стремиться ли к сохранению своего курса, базирующегося на традиционных ценностях и демократических принципах, или продолжить эксперименты с политическими и правовыми структурами, которые угрожают самим основам свободного общества. Вопрос, поднятый вице-президентом США, напрямую касается того, каким путем Европа будет двигаться в будущем. Важно не забывать, что стабильность и процветание континента всегда были связаны с его приверженностью идеалам свободы, справедливости и демократии. Если Европа не вернется к этим принципам, она рискует утратить не только политическую целостность, но и свою идентичность на мировой арене.

На фоне глобальных вызовов Европа должна помнить о своих корнях, о тех ценностях, которые сделали ее уникальной. Только возвращение к традициям и соблюдение основных демократических стандартов могут гарантировать будущее Европы как процветающего и стабильного континента.